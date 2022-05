Biden ob šalah na svoj račun: Za razliko od Rusije zaradi tega ne boš šel v zapor

Kot kdo je kdo v svetu medijev in politike, se bere seznam 2600 povabljencev na gala večerjo dopisnikov z Bele hiše. Najpomembnejši gost je predsednik, ki mora v skladu s tradicijo pokazati svoj smisel za humor. "Res sem vznemirjen, da sem tukaj, in to z edino skupino Američanov, ki je v javnosti še manj priljubljena, kot sem jaz," se je pošalil predsednik Joe Biden.

Bidenove šale, tudi na račun medijev, so bile dobrodošle in še en znak vračanja v normalnost. Njegov predhodnik Donald Trump se zaradi vojne z mediji večerje ni niti enkrat udeležil, bil je edini predsednik, ki je bojkotiral tradicijo od leta 1924. Sinoči je seveda bil tudi on tarča zbadanja. "Nocoj je prvič v šestih letih, da je predsednik spet na dopisniški večerji. To je razumljivo. Najprej smo imeli grozno kugo, ki sta ji sledili še dve leti covida," je še povedal.