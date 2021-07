Nenavaden prizor na trajektu za Hvar: tiger v prikolici

Tiger na trajektu je nemudoma postal velika atrakcija, mnogi potniki so ga za spomin fotografirali. Kako se je tiger znašel na trajektu, je zanimalo hrvaške medije, ki so za komentar prosili hrvaško družbo Jadrolinija. Ti so za portal 24sata zapisali, da o prevozu nevarne in eksotične živali niso bili obveščeni. Ker prevoz ni bil prijavljen, posadka nima pristojnosti za pregled prikolice.

Da tovrstni prevoz nevarne živali ni v skladu s predpisanimi postopki, pa so pojasnili v živalskem vrtu v Splitu. Kdor prevaža zaščiteno žival, kot je tiger, mora imeti namreč posebno dovoljenje in vozilo za posebni prevoz.