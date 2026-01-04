Naslovnica
Tujina

Na travo v vreči odvrgli pasje mladičke in odšli

Zagreb, 04. 01. 2026 10.04 pred 37 minutami 1 min branja 18

Avtor:
N.L.
Ženski še iščejo

Na Hrvaškem iščejo ženski, ki sta na silvestrovo blizu Zagreba pri gasilskem domu v vrečki odložili sedem pasjih mladičkov in odšli. Kužki so v hudem mrazu poginili.

Skupina za zaščito živali Animalex je na družbenem omrežju zapisala, da sta ženski konec decembra okoli 15. ure v bližini gasilskega doma v Lukavcu pri Zagrebu izstopili iz taksija in na travo odložili mladičke v vreči. Kužke so naslednji dan našli poginule, poroča net.hr.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dejanje je ujela varnostna kamera, zato naprošajo vse, ki bi ženski prepoznali, naj informacije posredujejo policiji. Po poročanju hrvaških medijev je policija o dogodku že obveščena.

Po hrvaški zakonodaji se osebo, ki žival ubije brez upravičenega razloga, kaznuje z zaporno kaznijo do dveh let.

pasji mladički Hrvaška policija

V Caracasu oboroženi Madurovi privrženci, venezuelski izseljenci slavijo

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jablan
04. 01. 2026 10.42
njima želim isto
Odgovori
+1
1 0
Lenart Čaubi
04. 01. 2026 10.41
Zaslužita si javni linč in zaporno kazen( ne samo družbeno koristno delo).
Odgovori
0 0
kivzfccz
04. 01. 2026 10.40
Upam,da brevestneze dobijo in obilno nagradijo.
Odgovori
+1
1 0
LevoDesniPles
04. 01. 2026 10.35
lol pišete o harkovu kjer je šlo za samovžig skladišča municije kot ruski napad a o tem ko so vaši napadli civile na zabavi v hersonu pa tiho k miške XD
Odgovori
0 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
04. 01. 2026 10.34
do 2leti za uboj živali.. 7mladičkov..se pravi do 14let🤔
Odgovori
+4
6 2
levnuh, ne svecko
04. 01. 2026 10.32
Ne, sedaj je še ena zvezdica več na zastavi demokratične svetovne sile, ZDA.
Odgovori
+2
4 2
Spijuniro Golubiro
04. 01. 2026 10.30
Pol Vezenuela več ne postoji al kako??
Odgovori
-4
2 6
Quatflow
04. 01. 2026 10.27
Kaj ta taxistu ni bilo nič sumljivo? Verjetno so se kužki tudi oglašali. Ne vem no, hudicevki sta hoteli zakriti sled po svoji registrski.. tile taksisti prevažajo vsesorte čudnih in neuravnovešenih “ljudi”
Odgovori
+5
6 1
blue3dragon
04. 01. 2026 10.17
Ne vem, zakaj požiga v Ljubljani ni mogoče komentirati? A je kdo poklical in vam zagrozil, da vas bo tožil? Ali kar tako, domačih zadev ni dovoljeno? Noro, kakšna cenzura je prisotna v Sloveniji...
Odgovori
+18
19 1
Rožle Patriot
04. 01. 2026 10.27
Definitivno so bili na pohodu Občani ..., sicer ne bi bil članek pod ključem .. !!!
Odgovori
+5
6 1
LevoDesniPles
04. 01. 2026 10.16
važno da se lahko med propadom sveta komentira o vaših bulmastifih XD
Odgovori
+5
7 2
Rožle Patriot
04. 01. 2026 10.13
Zakaj so pa Občani u Novim Jaršama pod ključem .. ???
Odgovori
+8
9 1
medusa
04. 01. 2026 10.11
Sprevrženo dejanje brezvestnih ljudi in da so bile to ženske me je sram! Fuj od fuja!!! Upam ,da jih zaprejo in tam fino zmasirajo!
Odgovori
+16
17 1
Jovan Stanisavljević Čaruga
04. 01. 2026 10.14
🚬🥛 da se pomiriš
Odgovori
-9
1 10
medusa
04. 01. 2026 10.18
Spokaj v svojo gnilo izropano...
Odgovori
+4
6 2
Jovan Stanisavljević Čaruga
04. 01. 2026 10.22
sem nad tabo, @medusa/BLKN-ka 🐏
Odgovori
-6
0 6
bibaleze
