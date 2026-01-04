Na travo v vreči odvrgli pasje mladičke in odšli

Skupina za zaščito živali Animalex je na družbenem omrežju zapisala, da sta ženski konec decembra okoli 15. ure v bližini gasilskega doma v Lukavcu pri Zagrebu izstopili iz taksija in na travo odložili mladičke v vreči. Kužke so naslednji dan našli poginule, poroča net.hr .

Dejanje je ujela varnostna kamera, zato naprošajo vse, ki bi ženski prepoznali, naj informacije posredujejo policiji. Po poročanju hrvaških medijev je policija o dogodku že obveščena.

Po hrvaški zakonodaji se osebo, ki žival ubije brez upravičenega razloga, kaznuje z zaporno kaznijo do dveh let.