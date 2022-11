Na treningu tenisa brutalno tepel svojo hčer

Danes je oče bil zaslišan na državnem tožilstvu v Beogradu. Osumljenec je v zagovoru svoje početje opravičeval s tem, da njegova hčerka ni več hotela nadaljevati s treningom in jo je s tem skušal vrniti na igrišče.

"Poudaril je, da ni bil njegov namen, da jo poškoduje in da je na Kitajskem treba spoštovati hierarhijo ter da verjame, da je ravnal pravilno, saj je to na Kitajskem dovoljeno," piše v izjavi tožilstva.

Zaskrbljujoč posnetek brutalnega nasilja je prvi objavil Igor Jurić, ustanovitelj Fundacije Tijane Jurić, ki pravi, da bo vložil kazensko ovadbo proti očetu mlade teniserke, pa tudi odkril, zakaj je do nasilja prišlo in kolikokrat se je tovrstno nasilje že zgodilo.

"Lahko rečem, da sem šokiran, ne glede na veliko groznih stvari, ki smo jih videli, je to pustilo najmočnejši vtis do sedaj. Zanimivo bo videti, kako se bodo odzvale institucije, saj gre za tujega državljana. Imamo identiteto tako žrtve kot nasilnika, podali bomo kazensko ovadbo! To se je zgodilo v Beogradu na teniških igriščih Crvene zvezde," je za Kurir povedal Jurić, ki je prejel zaskrbljujoč posnetek od enega od trenerjev.

"Trenerji, ki so delali z njo, pravijo, da je izjemen otrok, razlog za to nasilno obnašanje pa naj bi bil v tem, da je eden od trenerjev, ki je v tistem trenutku delal z njo, dejal, da se premalo trudi in da ni se hotela premakniti oziroma storiti, kar se od nje zahteva. To naj bi bil razlog za to grobo in brutalno nasilje, ki se je zgodilo," je zaključil Jurić.

Iz Teniške zveze Srbije so nam sporočili, da so ga po tem, ko so izvedeli za ta dogodek, prijavili policiji, ki je ustrezno ukrepala. Tožilstvo je sprejelo ukrepe, Teniška zveza Srbije pa je sprožila disciplinski postopek.