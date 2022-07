Na trg prišla tableta, ki naj bi preprečila mačka

Novo tableto, ki zdravi znake prepite noči, proizvaja švedsko podjetje Myrkl, zaenkrat pa se prodaja le na območju Združenega kraljestva. Proizvajalec pravi, da tableta prekrokanost pozdravi z aktivacijo bakterij (Bacillus subtilis in Bacillus coagulans), aminokislin (L-cysteine) in vitamina B12 v prebavilih. Alkohol se tako v našem telesu razgradi na vodo in ogljikov dioksid, še preden doseže jetra. Hitrejša razgradnja alkohola pa prepreči njegove kratkotrajne neprijetne posledice v telesu oz. – mačka.

Glavni raziskovalec na oddelku za farmakologijo na univerzi v Utrechtu in ustanovitelj raziskovalne skupine o posledicah alkohola Joris Verster se z Adamsovo strinja. Tudi on je namreč izpostavil, da je dokazov o učinkovitosti novo proizvedene tablete malo. "Alkohol v tem kontekstu nikoli ni bil raziskan, tudi proizvajalec Myrkl je meritve učinkovitosti opravil le ob zaužitju enega kozarca vodke," je kritiziral.

Alkoholni maček je kompleksen, tudi naše telo se lahko zelo močno odzove nanj. Kaže se z utrujenostjo, dehidracijo, glavobolom, slabostjo, slabim počutjem, tresenjem, občutljivostjo na svetlobo in zvok, bolečinami v mišicah, utrujenostjo, razdražljivostjo in slabšo zmožnostjo koncentracije.

Tudi druge znanstvenike in zdravnike skrbi, da bodo tablete, ki preprečujejo negativne posledice alkohola, vodile v povečanje njegovega uživanja. Zdravnik in ustanovitelj klinike za odvajanje od drog in alkohola v Delameru Martin Preston je opozoril, da bo porast uživanja alkohola lahko povzročila tudi lahka dostopnost tablete. "Nihče ne mara občutka po prekrokani noči, a to je sporočilo telesa, da smo zaužili več alkohola, kot ga lahko prenesemo."

Preston je poudaril še, da lahko uporaba tablete vodi v izčrpanost telesa, s čimer pa se zmanjša naša kvaliteta življenja. "V bolj resnih primerih se lahko pojavijo tudi okvare na možganih ali jetrih," je še zaključil Preston.