Na trgu v Moskvi odjeknili streli, policija ubila napadalca

Informacije lokalnih medijev, da so bili napadalci trije, so zanikali. "Napadalec je bil eden. In ni vstopil v stavbo FSB," so sporočili prek tiskovnega predstavnika.

Policija je zaprla območje in ustavila promet, ljudi pa pospremila na varno v bližnje stavbe. Na posnetkih, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je moč videti številne policiste, v ozadju pa se sliši streljanje. Ljudje so v paniki bežali stran.