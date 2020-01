Na tri tisoč straneh o izkoriščanju ujetnikov

Spletno mesto združuje več kot desetletje raziskav o približno 45 podkampih ali "komandosih", ki se nahajajo na obrobju najbolj razvpitega mesta nacističnega holokavsta. Na podlagi prvotnih poročil in raziskav v arhivih muzeja Auschwitz-Birkenau in drugih vsebuje spletno mesto več kot 3.500 fotografij, dokumentov in zemljevidov. V njem je opisana zgodba vsakega podtabora, vključno s seznami preživelih in stražarjev SS ter podatki o njihovih osebnih zgodbah.

Spletno mesto navaja tudi industrijske organizacije, ki so vpletene v izkoriščanje zapornikov v taboriščih. Najbolj razvpito taborišče je Monowitz, ki ga je vodil zloglasni kemični konglomerat IG Farben. Drugi so bili namenjeni metalurgiji, tekstilnemu kmetijstvu in rudarstvu. Za smrtno obsodbo so še posebej obravnavali rudarjenje, prav zaradi surovih delovnih pogojev, je pojasnil škotski ustanovitelj "združenja Tiergartenstrasse 4" Cameron Munro.

"Do leta 1943 je Tretji rajh obupano iskal delavce za delo v oborožitveni industriji, premogovnikih, jeklarnah, kemičnih obratih in drugih podjetjih, da bi se vojna nadaljevala," je v uvodu zapisano na spletnem mestu. Začetek projekta sicer sovpada s 75. obletnico osvoboditve nacističnih koncentracijskih taborišč.

V Auschwitz-Birkenau, ki je postal simbol holokavsta, je bilo ubitih več kot 1,1 milijona ljudi - večinoma Judov, pa tudi Romov. A do danes je bilo o podkampih v Auschwitzu opravljenih zelo malo raziskav. "Podtabori, katerih sledi so bolj ali manj v celoti izginile, ostajajo pomembna mesta za svojce tam umrlih," je dejal Christoph Heubner, podpredsednik Mednarodnega odbora za Auschwitz. Dodal je, da je delo raziskovalcev"ustvarilo nekaj, česar doslej ni bilo mogoče z ohranjanjem sledi in počastitvijo spomina na žrtve".