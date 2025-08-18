Na triletnika padlo drevo, ki naj bi bilo del starega poročnega običaja

Tragedija se je v soboto proti večeru zgodila v vasi Kršikla v notranjosti Istre. Kot poroča Net.hr, je ekipa pazinske nujne medicinske pomoči, ki je odhitela na intervencijo, zelo kmalu prestregla vozilo, v katerem sta starša poškodovanega otroka že sama vozila na urgenco. Zdravniki so takoj začeli oživljanje in naredili vse, da bi mu rešili življenje, vendar so bile poškodbe prehude. "Navkljub vsem naporom, otrok nažalost ni preživel," je za RTL Danas povedala vodja urgence Tatjana Čemerikić.

Tudi tamkašnja policijska uprava je potrdila smrt otroka, ki je bila posledica padca drevesa z višine. Dodali so, da poteka kriminalistična preiskava, s katero bodo skušali ugotoviti vse okoliščine dogodka.

Po neuradnih informacijah Jutarnjega lista pa je bil za tragedijo usoden star poročni običaj, ki je v nekaterih krajih Istre še vedno del tradicije. Ob cesto pogosto postavljajo drevesa, stebla in lesene oboke kot simbol slavja, s katerim dajo družinski člani in prijatelji vedeti, da poteka praznovanje.