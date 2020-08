Na Trumpovem letovišču na Floridi aretirali najstnike s kalašnikovko

Tiskovni predstavnik policije Michael Ogrodnick je povedal, da so bili fantje parkirani približno tri kilometre od Trumpovega letoviškega kluba Mar-a-Laga. Pregon se je začel, ko se je policija Palm Beacha poskušala približati njihovemu avtomobilu. Takoj, ko se jim je približala, so pobegnili, poroča BBC .

Fantje, stari 15 let, so med begom skočili čez zid prestižnega kluba, kamor lahko sicer vstopijo le člani. Domnevno naj bi ob steno na posestvu odložili nahrbtnik z napolnjeno polavtomatsko puško in manjšim nabojnikom. Letovišče je trenutno zaprto, zato tudi predsednika Donalda Trumpana posesti ni bilo.

"Niso imeli pojma, kje so,"je dejal Ogrodnick in dodal, da imajo srečo, da družine gospoda Trumpa ni bilo, saj bi jih sicer tajna služba lahko ustrelila.

Zoper najstnikov so podali ovadbo zaradi nedovoljenega vstopa na zasebno posest, nošenje strelnega orožja, rop s strelnim orožjem ter upiranja prijetju brez nasilja. Osumljence, ki so ostali neimenovani, so pridržali v priporu za mladoletnike, kjer se oblasti določajo, ali jih bodo preganjali kot odrasle.

Aretirali tudi moškega, ki se je pretvarjal da je član helikopterske posadke

Odkar je Trump leta 2017 postal predsednik, je prišlo do številnih vdorov na posest Mar-a-Lago. Aretirali so tudi Kitajko, ki je nosila zlonamerno programsko opremo, in moškega, ki se je pretvarjal, da je član predsednikove helikopterske posadke.