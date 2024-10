Na tržnici kupila gobe, po kosilu ju je obšla slabost: 'Nisem mogla dihati'

Slabo se je počutil tudi mož, zato sta takoj pomislila na možnost, da so za njune težave krive gobe. Odpravila sta se v bolnišnico, kjer so potrdili zastrupitev z gobami, pri možu hujšo obliko, pri ženi pa lažjo.

Zakonca iz Pulja sta gobe kupila na lokalni tržnici. Prodajalka jima je povedala, da gre za jurčke. "Gob ne nabirava in jih ne poznava. Kupila sva jih, šla domov in pripravila njoke z gobami," je za portal Istra24 povedala domačinka. Približno dve uri po kosilu jo je obšla slabost. "Potila sem se, bila sem bleda, nisem mogla dihati," se spominja.

Kot je še dodala, je bolnišnica o primeru obvestila inšpekcijo. Upravljavec tržnice je medtem za hrvaški portal dejal, da s primerom zastrupitve ni seznanjen.

V začetku oktobra smo o zastrupitvi z gobami poročali tudi pri nas. V ljubljanskem kliničnem centru so zdravili starejši par, ki je pojedel izjemno strupeno panterjevo mušnico. Pomotoma sta jo zamenjala z bisernico, ki je pogojno užitna goba. Dve uri po obroku je zakoncema postalo slabo, začela sta halucinirati, nato pa sta izgubila zavest. S helikopterjem so ju prepeljali v klinični center, kjer so ju intubirali. O svoji izkušnji sta pred dnevi spregovorila pred našo kamero.