Na tržnici kupila ribo, se okužila z bakterijo in ostala brez vseh okončin

40-letna Laura Barajas je minuli teden po mesecu dni v bolnišnici prestala operacijo, s katero so ji rešili življenje. Da bi preživela, so ji morali zdravniki amputirati vse okončine. "Za vse nas je bilo zelo težko. To je grozno. Lahko bi se zgodilo komur koli od nas," je za televizijo KRON dejala prijateljica Barajasove Anna Messina.

"Skoraj je izgubila življenje. Bila je na respiratorju," je dodala. 40-letnica, ki je bila v umetni komi, je nato med zdravljenjem zbolela še za sepso. "Njeni prsti so bili črni, njene noge tudi," je povedala Messinova. Zaradi zapleta je bila tako nujna amputacija.

Kot je pojasnila, je Barajasova, ki je mati šestletnika, zbolela nekaj dni po tem, ko je zaužila ribo tilapijo. Slednjo je kupila na lokalni tržnici v San Joseju in jo pripravila doma. V bolnišnici so ugotovili, da se je okužila s smrtno nevarno bakterijo Vibrio vulnificus, ki se običajno nahaja v surovi morski hrani, poroča Insider.