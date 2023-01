Na turnirju v Sarajevu otroci iz Splita vpili: 'Ubij Srba'

Sarajevska policija je pridržala štiri mlajše osebe zaradi nasilnega obnašanja. Kot so zapisali v poročilu, gre za 20- do 27-letne državljane Hrvaške, ki so fizično napadli skupino srbskih državljanov. Vse skupaj se je odvilo na otroškem malonogometnem turnirju v sarajevskem naselju Ilidža.

Kot poroča Index.hr, so huligani napadli skupino staršev, katerih otroci igrajo za nogometni klub Zvezdara iz Beograda. Eden od napadenih je bil tudi zaboden z nožem, vendar poškodbe niso smrtno nevarne. Pred napadom so v dvorani, kjer je potekal nogometni turnir za otroke, obravnavali ločen incident, v katerem je skupina otrok vpila "Ubij Srbina" (ubij Srba). Organizator turnirja Almir Prguda je povedal, da je skandiranje prišlo od otrok iz Splita. Prguda ni želel potrditi, za katero ekipo gre. Povedal pa je, da se je kljub incidentu turnir nadaljeval, in dodal, da gre za prvi tak primer v 15 letih. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Dogodek sta obsodila županja Benjamina Karić in predsednik vlade sarajevske županije Edin Forto. Oglasila pa se je tudi predsednica predsedstva BiH Željka Cvijanović, ki je dogodek označila za tragičen. "Povsem enako tragično bi bilo, če bi se iz otroških ust slišalo, da je treba ubiti Bošnjaka, Hrvata ali pa kogar koli drugega." Na tradicionalnem otroškem malonogometnem turnirju vsako leto sodeluje več klubov iz nekdanje Jugoslavije.