Na Twitterju se je pojavil val lažnih računov slavnih oseb

Doslej so morali zvezdniki iz sveta zabave, politiki, novinarji in druge javne osebe potrditi identiteto z dokazi, da so si prislužili značko z modro kljukico, s katero se izkazuje pristnost računa. Po novem modelu pa značko za preverjen račun prejmejo vsi, ki plačajo naročnino v višini osem dolarjev na mesec.

Elon Musk trdi, da je avtentifikacija prek plačilnih storitev ter aplikacij tehnoloških velikanov Apple in Google zadostna in da Twitterju samemu ni treba izvajati preverjanja identitete uporabnikov.

Pred tem je sicer napovedal zaprtje lažnih računov. Vsakemu, ki bo upravljal profil z imenom nekoga drugega in tega ne bo ustrezno označil, bodo brez opozorila onemogočili delovanje, je dejal.

Ne glede na to se je ob vzpostavitvi novega sistema preverjanja identitete uporabnikov pojavilo veliko lažnih računov. Dpa kot primer navaja uporabnika, ki se je pretvarjal, da je košarkarska zvezda LeBron James, in je v sredo tvitnil, da namerava zapustiti košarkarski klub Los Angeles Lakers. Tvit je sprožil precej prahu, preden je bil profil blokiran.

Lažni računi so bili vzpostavljeni tudi za nekatere zvezdnike in podjetja. Musk je v odzivu na dogajanje v sredo tvitnil, da bodo v prihodnjih dneh značko za preverjeno pristnost računa posodobili z nekaterimi podatki.

Spomnimo, da je Musk v začetku meseca sporočil, da bo treba za modro kljukico na Twitterju, ki označuje preverjen račun, odšteti dobrih osem evrov na mesec, kritiki pa so že opozarjali, da bo lahko ta poteza otežila prepoznavanje zanesljivih virov.