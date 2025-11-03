Svetli način
Tujina

Na udaru roparjev še en muzej: odnesli več kot 1000 dragocenih predmetov

Oakland, 03. 11. 2025 12.28 | Posodobljeno pred 43 minutami

Ti.Š.
3

Nepridiprave zadnje čase očitno zelo srbijo prsti – tokrat o kraji več kot 1000 dragocenih predmetov poročajo iz muzeja v kalifornijskem Oaklandu. Roparji so iz skladišča med drugim odnesli kovinski nakit, košare ameriških staroselcev in več umetnin.

Kalifornijska policija preiskuje krajo več kot 1000 predmetov iz muzejske zbirke, vključno s kovinskim nakitom, košarami ameriških staroselcev in vsakdanjimi predmeti, kot so atletske trofeje.

Med ukradenimi predmeti je tudi par okrašenih mrožjih oklov.
Med ukradenimi predmeti je tudi par okrašenih mrožjih oklov. FOTO: AP

Roparji so v skladiščne prostore muzeja v Oaklandu vlomili v zgodnjih jutranjih urah 15. oktobra, je v sporočilu za javnost zapisala kalifornijska policija. Kot je dejala direktorica muzeja Lori Fogarty, so se za obvestilo javnosti odločili, ker bi se dragoceni artefakti lahko pojavili na bolšjih tržnicah, v starinarnicah ali zastavljalnicah oziroma na drugih trgih umetnin. "To ni izguba le za muzej," je povedala Fogartyjeva. "Je izguba za javnost, našo skupnost in upamo, da nam bo prav skupnost pomagala, da jih vrnemo 'domov'."

Rop muzeja v Kaliforniji se je sicer zgodil štiri dni pred razvpitim ropom najbolj obiskanega muzeja na svetu, Louvra. Tatovi so od tam sredi belega dne odnesli neprecenljive kronske dragulje. Francoske oblasti so jim že stopile na prste, draguljev pa še vedno niso našli.

 

Sama sicer meni, da gre za 'priložnostno krajo' in ne za ciljno tatvino umetnin. "Menimo, da so tatovi odkrili način, kako vstopiti v stavbo, nato pograbili, kar so pač najhitreje in najlažje našli, z nakradenim pa nato pobegnili iz stavbe," je opisala za CNN.

Med ukradenimi predmeti so ogrlice pokojne umetnice in oblikovalke kovin Florence Resnikoff, par okrašenih mrožjih oklov in košare ameriških staroselcev. Večina ukradenih predmetov je sicer po besedah Fogartyjeve zgodovinskih spominkov iz 20. stoletja, kot so značke iz volilnih kampanj in športne nagrade.

Zbirka kalifornijskega muzeja Oakland vsebuje več kot 90.000 del kalifornijskih umetnikov od konca 18. stoletja do danes.
Zbirka kalifornijskega muzeja Oakland vsebuje več kot 90.000 del kalifornijskih umetnikov od konca 18. stoletja do danes. FOTO: AP

Poslanstvo kalifornijskega muzeja Oakland je dokumentiranje umetnosti, zgodovine in naravnega okolja Kalifornije, njegova zbirka pa vključuje dela kalifornijskih umetnikov od poznega 18. stoletja do danes, pa tudi artefakte, fotografije, naravne primerke in zvočne posnetke. Muzej prireja tudi razstave, posvečene gibanju Black Power in študentskemu aktivizmu.

Zbirka kalifornijskega muzeja je po zaslugi roparjev 'lažja' za več kot 1000 predmetov.
Zbirka kalifornijskega muzeja je po zaslugi roparjev 'lažja' za več kot 1000 predmetov. FOTO: AP

John Romero, upokojeni stotnik policijske uprave Los Angelesa, ki je vodil enoto za komercialni kriminal, je medtem za Los Angeles Times ocenil, da so bili predmeti v teh dveh tednih od vloma morda že prodani na črnem trgu. Pričakuje, da bodo preiskovalci budno spremljali tudi spletne oglasnike, kot sta Craigslist in Ebay, ter omrežja, specializirana za (pre)prodajo starin in zbirateljskih predmetov. "Te ljudi zanima hiter zaslužek in ne polna ocenjena vrednost. In znebiti se jih morajo kar najhitreje," je ocenil.

Nad muzej so se spravili že drugič

To sicer ni prvič, da je bil oaklandski muzej tarča roparjev. Januarja 2013 je nek domačin vlomil in ukradel škatlo za nakit iz časa kalifornijske zlate mrzlice. Fogartyjeva je povedala, da so predmet s pomočjo javnosti takrat izsledili v zastavljalnici, in upa, da bo skupnost lahko znova pomagala.

Med več kot 1000 ukradenimi predmeti je tudi portret dame, ki ga je ustvaril zgodnji dagerotipist Robert H. Vance.
Med več kot 1000 ukradenimi predmeti je tudi portret dame, ki ga je ustvaril zgodnji dagerotipist Robert H. Vance. FOTO: AP

Oaklandska policija več podrobnosti glede ropa zaenkrat ne želi posredovati. Je pa v sporočilu za javnost zapisala, da sodeluje z enoto Zveznega preiskovalnega urada, specializirano za kazniva dejanja na področju umetnosti – vključno s krajami, ponarejanjem starin in nezakonito trgovino s predmeti kulturne vrednosti.

rop kraja muzej Oakland
Z natisnjeno objavo svojega ministrstva 'dokazoval', da je končal osem vojn

Rožle Patriot
03. 11. 2025 13.12
"Romi so izrazili skrb, da ne bi bili njihovi otroci v šoli v prihodnjih dneh tarča maščevanja in nestrpnosti. " ...... Pa kaj je zdaj tole ??.. " Napad je najboljša obramba! !!! ... naj se vsi skupaj nehajo norca delat ... zdaj imajo pač dober razlog, da jim ni treba otrok v šole pošiljat !!!
Ročak
03. 11. 2025 12.54
Sramota za muzej, danes ima marsikatera družinska hiša odlične alarme in kamere pa se vrednost predmetov v hišah ne more primerjati s predmeti v takem muzeju.
medŠihtom
03. 11. 2025 12.53
+1
pokradli so pokradeno ? spet ?
