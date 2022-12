Na ukrajinske tanke čakajo ruski 'zmajevi zobje'

Ruska vojska je v regijah Lugansk in Herson začela z izgradnjo novih obrambnih linij, razkrivajo najnovejši satelitski posnetki. Ker je bojevanje ob fronti vse bolj pozicijsko, so ob jarkih zgradili t. i. zmajeve zobe, ki tankom in oklepnikom otežujejo prehod in jih upočasnijo. Gre za sistem protitankovskih ovir v obliki betonskih piramid. Prizori spominjajo na Maginotovo in Siegfriedovo linijo - sistem utrdb, ki sta jih pred drugo svetovno vojno vzdolž meje zgradili Francija in Nemčija.

Satelitski posnetki vzhodnega in južnega dela Ukrajine prikazujejo, da Rusija ob fronti gradi nov sistem obrambe s tankovskimi ovirami, ki jim nekateri pravijo tudi 'zmajevi zobje'. V smeri možnih prodorov proti osvojenim mestom so izkopali tudi zapleten in globok sistem jarkov, ki jih tanki praktično ne morejo prečkati. Ponekod so izkopali celo pet obrambnih linij. Namen rovov in ovir v obliki betonskih piramid je upočasniti napredovanje nasprotnika in ga zvabiti k uporabi ozkih prehodov, kjer bi bile nato enote lahka tarča ruskega obstreljevanja. Kot domnevajo vojni analitiki, bi lahko te obrambne strukture Rusiji omogočile več časa za mobilizacijo in urjenje novih vojakov, hkrati pa pomembno zaustavile morebitno ukrajinsko napredovanje, piše NY Times.

Kot je v radijskem pogovoru dejal ruski vojni dopisnik Aleksandr Kots, so Rusi z izgradnjo t. i. zmajevih zob ubrali nov pristop k obrambi. Pri postavitvi betonskih ovir in kopanju jarkov pa za lopate niso prijeli vojaki, ampak gradbeniki. "Zmajevi zobje so dolgi kilometer, postavljeni pa so v tri vrste," je za radio Komsomolskaya Pravda še opisal konstrukcijo na levem bregu Dnepra. Pri vsem skupaj praktično ne gre za nič novega. Tovrstne obrambne linije so znane še iz časa pred drugo svetovno vojno. V tridesetih letih so Francozi zgradili slavno Maginotovo linijo, ki so jo poimenovali po takratnem obrambnem ministru. Podoben sistem so na drugi strani zgradili Nemci. Imenoval se je Siegfriedova linija. Maginotova linija na koncu ni upravičila svojega slovesa, saj je Nemčija prodrla čez nevtralno Belgijo in Nizozemsko ter matirala francosko vojsko in britanske ekspedicijske sile.

Maginotova linija v Franciji

'Če tam ni usposobljenih vojakov, so to le luknje v tleh' Poleg več kilometrskih globokih jarkov in zmajevih zob pa ruske sile izkopavajo ter gradijo tudi podzemne bunkerje in utrdbe. A celotni sistem je uporaben le, če so v bližini tudi vojaki, opozarjajo strokovnjaki. "Če jih ni, je uporaben le v primeru upočasnitve ukrajinske vojske med begom ruske," je ocenil strokovnjak Philip Wasielewski. Vojaško osebje pa mora biti za učinkovito obrambo tudi dobro usposobljeno. "Dokler na položaju ne bo motiviranih, izurjenih in discipliniranih vojakov, so to le luknje v tleh," je dodal Wasielewski.

V dombaški regiji se ukrajinski in ruski vojaki v jarkih že dalj časa borijo za Bahmut. Tam Rusi že več mesecev pritiskajo na ukrajinske obrambne linije in obstreljujejo mesto. V preteklih dveh tednih so sicer zavzeli strateško pomembno območje južno od mesta ter vstopili v njegovo vzhodno predmestje. Da bi preprečili uspeh potencialne ukrajinske protiofenzive in ponovitev zgodbe v Harkovu in Hersonu pa so v dobaškem zaledju zgradili nove utrdbe.

Prejšnji mesec so se Rusi na južnem delu države umaknili na drugi breg reke Dneper. A kljub naravni barieri hersonške regije, so ruske sile tudi tam postavile niz obrambnih ovir. "To pomeni, da ruske sile pričakujejo napredovanje Ukrajincev," je v analizi zapisala raziskovalna skupina Orxy. Poleg tega so jarki na območju zgrajeni tako, da varujejo povezavo osrednje Rusije s Krimom. Kljub temu, da pozicijsko bojevanje na območju ni novost, pa je nedavno napredovanje Rusije v izgradnji teh obrambnih sistemov nezanemarljivo. Kot prikazujejo satelitski posnetki, Rusi že več mescev utrjujejo svoje položaje z novimi rovi in utrdbami. 'Rusija spet sprejema nenadne odločitve' Med drugim so Rusi omenjen obrambni sistem zgradili v okolici mesta Popasna. Tam naj bi jim to uspelo v pičlih devetih dneh, še piše NYT. A nenadnost izgradnje je med ruskimi vojnimi blogerji sprožilo dvome, da Rusija spret sprejema nagle odločitve. "Izgradnja teh struktur je bila nenačrtovana," je bil kritičen tudi nekdanji ruski obveščevalni agent in donbaški poveljnik Igor Strelkov. Kot je poudaril v nadaljevanju, s tem Rusija stremi k dolgotrajni vojni, kar pa bo "samomor za Rusko Federacijo". Strelkov je sicer ena treh oseb, ki jih je nizozemsko sodišče spoznalo za krive umora 298 potnikov letala št. MH17, ki je bilo leta 2014 v času intenzivnih spopadov med ukrajinskimi in proruskimi silami sestreljeno nad vzhodno Ukrajino. Kot je na družbenih omrežjih sporočila tudi raziskovalna skupina Oryx, so 'zmajevi zobje' na nekaterih delih fronte že poškodovani.

