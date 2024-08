Na ulicah Aten gost, temen dim, v ognjenem infernu umrla ena oseba

V predmestju Aten se je v ponedeljek razbesnel ogromen požar, ki je z domov pregnal več tisoč ljudi. Ker je ognjena stihija ogrožala domove, podjetja in šole, so gasilci sprožili množične evakuacije. Številni so se medtem odločili, da bodo kljub nevarnosti ostali na svojih posestvih in skušali obraniti svoj dom. Kljub opozorilom in evakuaciji prebivalcev pa so požari že terjali najmanj eno smrtno žrtev. V trgovini na severu grške prestolnice so namreč v trgovini odkrili truplo. Gasilci predvidevajo, da gre za žensko.

OGLAS

Pri gašenju obsežnega požara v predmestju grške prestolnice je v ponedeljek sodelovalo več kot 700 gasilcev, 199 gasilskih vozil in 35 letal za gašenje. Požari so prvič izbruhnili v nedeljo poldne okoli 35 kilometrov severno od grške prestolnice, zagorelo je na 40 različnih lokacijah. Ker so ognjeni zublji ogrožali tudi številne domove, podjetja in šole, so gasilci z območja evakuirali več tisoč ljudi. V Penteliju, gozdnatem, hribovitem območju, so morali pristojni evakuirati tudi tri bolnišnice. Ogenj je zajel tudi lesno tovarno, na območju pa je bilo slišati številne eksplozije, ki so bile najverjetneje posledica eksplozij rezervoarjev goriva in stanovanjskih plinskih jeklenk.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP















Evakuacije v Grčiji zaradi požarov icon-picture-layer-2 1 / 9

Kljub nevarnosti so se nekateri prebivalci Pentelija odločili ostati v bližini svojih domov in poskušali pogasiti žarišča ognja s cevmi ali vejami dreves. BBC se je pogovarjal z 81-letnikom Vassilisom Stroubelisom, ki so mu plameni ničili dom. "Trideset let sem gradil vse to. Trideset let in nato bam, vse je uničeno," jim je povedal.

V Grčiji so sicer zabeležili najbolj vroč junij in julij doslej. Podnebne spremembe povečujejo tveganje za vroče in suho vreme, ki lahko povzroči požare v naravi.

So pa ognjeni zublji terjali tudi najmanj eno smrtno žrtev. V mestu Vrilissia na severu Aten so namreč v trgovini odkrili truplo, domnevajo, da gre za žensko. Tiskovni predstavnik gasilske službe, polkovnik Vassilios Vathrakogiannis je v ponedeljek povedal še, da sta dva gasilca med gašenjem požarov utrpela opekline, zaradi česar sta potrebovala zdravniško pomoč. Zaradi gostega dima so na ulicah nosili maske Da bi se zaščitili pred dimom, ki ga je veter nosil v Atene, so tamkajšnji prebivalci na prostem nosili zaščitne maske. Požari so ob tem prizemljili tudi številna letala. Po besedah polkovnik Vathrakogiannisa v severovzhodni regiji Atike, ki vključuje dele Aten, sicer ni več aktivne požarne fronte, a da je klub temu še vedno aktivnih veliko manjših "lokaliziranih požarov", večinoma okoli mest Marathon in Penteli. Dodal je, da so razmere še vedno izjemno nevarne ter da nevarnost za izbruh novih požarov do nadaljnjega ostaja.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

















Požar v predmestju Aten icon-picture-layer-2 1 / 10