Na ulicah Buenos Airesa na tisoče ljudi: 'Domovina ni naprodaj'

V središču Buenos Airesa se je pred parlamentom do poldneva zbralo več tisoč protestnikov. Nosili so transparente z napisi "Domovina ni naprodaj" in "Prehrana ni privilegij", medtem ko so korakali ob zvokih bobnov in petard ter v rokah držali velikansko lutko s podobo Mileija.

Proteste v prestolnici in številnih drugih mestih je sklical največji argentinski sindikat CGT. Kot je sporočil vodja sindikata Pablo Moyana so se protestom pridružili tudi nekateri manjši sindikati in civilne skupine, ki obljubljajo, da "ne bodo popustili niti za centimeter od doseženega na področju varstva delavcev in potrošnikov".

Argentinska ministrica za varnost Patricia Bullrich je danes zatrdila, da je "mobilizacija protestnikov majhna v primerjavi s številom ljudi, ki se je odločilo iti na delo". Vlada se bo držala svojega načrta reform, je dejala in obsodila "mafijske sindikate, skorumpirane politike in sodnike, ki se upirajo spremembam, za katere se je družba odločila demokratično".