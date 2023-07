Na ulicah Francije množični protesti, Macron pa na koncertu Eltona Johna

Posnetki na družbenih omrežjih kažejo, kako Macron poplesuje in tapka z nogo ob ritmih skladbe Saturday Night's Alright for Fighting. Mož Eltona Johna David Furnish je v četrtek na družbenem omrežju delil tudi fotografijo, ki prikazuje srečanje z zakoncema Macron.

Na ulicah Francije so protesti divjali že četrto noč, policisti pa so aretirali že skoraj 1000 izgrednikov. Medtem pa je na drugi večer protestov, ko je bilo aretiranih več kot 130 oseb, francoski predsednik Emmanuel Macron s svojo ženo užival na koncertu Eltona Johna v Accor Areni v Parizu.

Eden od uporabnikov Instagrama je pod fotografijo pripomnil: "Napačen trenutek." Drugi pa je bil v svojem zapisu še veliko bolj kritičen in neposreden: "V času, ko je policist pod njegovo vlado ubil otroka, on uživa v predstavi. Sramota."

Dan kasneje, v petek, je Macron družbena omrežja okrivil, da spodbujajo posnemanje nasilja. "Včasih imamo občutek, kot da bi protestniki živeli na ulicah videoiger, ki so jih omamile," je dejal in omrežja pozval, naj razkrijejo identiteto ljudi, ki spodbujajo nasilje. Staršem je medtem pozval, naj najstnike zadržijo doma, da se ne bi udeležili nasilnih protestov, saj je med aretiranimi največ mladih.

Na profilu Davida Furnisha sicer fotografije ni več zaslediti, a internet ne pozablja. Fotografijo so namreč delili številni drugi uporabniki. Zaradi odzivov na njegov obisk koncerta se Maron tako zdaj sooča tudi s pozivi, naj se spoprime s situacijo v državi. Njegovi nasprotniki s mu sicer tudi v preteklosti pogosto očitali, da je odmaknjen in brez stika z realnostjo.

Protesti v Franciji se medtem nadaljujejo. V štirih nočeh je bilo aretiranih že skoraj 1000 oseb, povprečna starost aretiranih je 17 let, so pa med njimi tudi otroci, stari zgolj 13 let. Na francoske ulice so medtem v petek zvečer poslali 45.000 policistov, ki so skušali vzdrževati mir. Čeprav je zadnja noč minila mirneje, kot tiste pred njo, pa je še vseeno prišlo do več incidentov.