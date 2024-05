Na ulicah francoskega otočja opustošenje, Pariz sprožil 'veliko operacijo'

Nemirom, ki so pred dnevi zajeli francosko čezmorsko ozemlje Nova Kaledonija, še ni videti konca. Francoski notranji minister je oznanil začetek "velike operacije", s katero nameravajo ponovno prevzeti nadzor nad glavno, 60 kilometrov dolgo cesto. Županja glavnega mesta medtem pravi, da so "oblegani", do vrnitve v normalno stanje pa je po njenih besedah "še dolga pot".

Francoske oblasti so sprožile "veliko operacijo", da bi ponovno prevzele nadzor nad 60 kilometrov dolgo glavno cesto Route Territoriale 1, ki povezuje prestolnico Nove Kaledonije z mednarodnim letališčem. Kot je sporočil francoski notranji minister Gerald Darmanin, v akciji sodeluje več kot 600 do zob oboroženih policistov. Poleti na glavni otok Nove Kaledonije in z njega so zaustavljeni, že vse odkar so se začeli nemiri. Številni potniki so tako obtičali na otočju.

Francoske sile so sprožile obsežno operacijo, da bi znova pridobile nadzor nad glavno cesto. FOTO: Profimedia

Po besedah županje glavnega mesta Noumea Sonie Lagarde se je nasilje v soboto čez noč nekoliko umirilo zaradi policijske ure med 18. in 6. uro, a so, kot je poudarila, "še daleč od vrnitve v normalno stanje". "Razmere se ne izboljšujejo, ravno nasprotno. Noumea je oblegano mesto," je dejala županja. "Škoda je neverjetna ... to je spektakel opustošenja." Že skoraj teden dni običajno mirno obmorsko mesto pretresa nasilje. V soboto je bila v spopadih ubita že šesta oseba, dve osebi pa sta utrpeli hujše poškodbe. Nemire je povzročilo več dejavnikov: od gospodarskih težav in socialnih napetosti do političnega boja med tamkajšnjimi aktivisti, ki se borijo za neodvisnost, in oblastmi v Parizu.

