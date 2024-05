Na ulicah Malmöja pred finalom Evrovizije zopet na tisoče protestnikov

OGLAS

Belorusko govoreči kritiki so opozarjali, da pesem skupine Galasy ZMesta - Ya nauchu tebya (Naučil te bom) časti Lukašenkov režim, upravičuje nasilje in zatira svobodo govora.

Evrovizije letos ne spremljajo le oboževalci, pač pa tudi številni, ki pozorno sledijo dogajanju v Gazi. Sporno se jim zdi namreč, da Izrael lahko sodeluje na tekmovanju, medtem ko so organizatorji sodelovanje po invaziji na Ukrajino leta 2022 prepovedali Rusiji, leta 2021 pa tudi Belorusiji, saj so ocenili, da je besedilo njihove pesmi sporno. Glavni razlog za protest je torej aktualna vojna v Gazi, ki jo je sprožil teroristični napad palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael in je doslej zahtevala več kot 30.000 mrtvih, večino na palestinski strani.

Na tisoče protestnikov se je tako danes ponovno podalo na ulice in zahtevalo, da se Izrael izloči iz tekmovanja. Med drugim so po zraku vihteli palestinske zastave in plakate z napisi: "Svoboda Palestini", "Dobrodošli na genocidnem glasbenem tekmovanju", "Prenehajte streljati" in podobno.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP













Propalestinski demonstranti v Malmöju icon-picture-layer-2 1 / 8

Adel Sadat, organizator demonstracij v Malmöju, pravi, da sta razloga za proteste dva, in sicer nacionalni in mednarodni. Na nacionalni ravni je protest usmerjen proti Švedski in lokalnim oblastem v Malmöju, ker so dovolile, da tekmovanje poteka na Švedskem. Druga komponenta pa je mednarodna skupnost, ki je solidarna z Gazo in palestinskim ljudstvom. Kot pravi, želijo svetu pokazati, da to, kar se dogaja, ni sprejemljivo. "V bistvu gre za dvojna merila, da sodelovanja ne dovolimo Rusom, dovolimo pa ga Izraelu," je še povedal in kritiziral hinavščino organizatorjev tekmovanja. Policija je v soboto sporočila, da pričakujejo do 20.000 protestnikov. Malmö, multikulturno in tretje največje mesto na Švedskem, ima sicer več kot 360.000 prebivalcev, ki predstavljajo 186 narodnosti, veliko jih prihaja prav z Bližnjega vzhoda. Po poročanju Al Jazeere so demonstracije prišli varovat policisti z vse države, na pomoč pa naj bi jim priskočile celo okrepitve iz Danske in Norveške.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Organizatorji tokrat že 68. glasbenega tekmovanja sicer ves čas odgovarjajo, da izraelski predstavnici nastopa niso prepovedali, ker Evrovizija ni političen dogodek. Je pa moral Izrael spremeniti svojo pesem "Oktobrski dež" (October rain), saj naj bi se ta nanašala na Hamasov napad na Izrael 7. oktobra lani. Pesem se zdaj imenuje "Orkan" (Hurricane), poje jo 20-letna Eden Golan. Protesti že pred polfinalnim nastopom, Nizozemca izločili, Irka zapustila vajo Na tisoče propalestinskih demonstrantov je sicer skozi Malmö korakalo že v četrtek, nekaj ur pred nastopom Izraela v polfinalu. Tokratni protesti naj bi bili še toliko bolj odmevni zato, ker se je izraelska pevka dejansko prebila v finale.

Z nastopom Izraela na Evroviziji pa se ne strinjajo niti številni izvajalci, predstavniki drugih držav. Nizozemski mediji so bili tako danes prvi, ki so poročali, da njihovega predstavnika preiskuje švedska policija, kmalu za tem pa je EBU potrdila, da je bil Joost Klein diskvalificiran s tekmovanja in ne bo nastopil v finalu. Kmalu za tem se oglasili še drugi nastopajoči, ki so Kleinu stopili v bran in tudi sami napovedali, da ne bodo stopili na oder. 26-letnikova diskvalifikacija je posledica pritožbe ene od zaposlenih v ekipi, ki je odgovorna za televizijske prenose in je Nizozemca obtožila groženj, dogodek pa je preiskovala celo policija. Da zaradi njegovega umika ne bodo nastopili, naj bi napovedali tudi estonski predstavniki.

Svoje nestrinjanje z odločitvijo je izrazila tudi irska predstavnica Bambie Thug, ki se ni udeležila slovesnosti z zastavami pred zadnjo vajo. Svojo zadnjo vajo pred finalnim nastopom pa je prekinil Francoz Slimane, ki je med nastopom pozval k miru. Pevčeva ekipa je potrdila, da v finalnem večeru bo stopil na oder. Se pa je tudi Alessandra Mele, ki naj bi med prenosom podeljevala točke Norveške, odločila, da bo odstopila od naloge. V sporočilu za javnost norveškega medija piše, da se je Melejeva, ki je svojo državo na tekmovanju zastopala lani, umaknila zaradi razburljivih razmer, ki letos vladajo v Malmoju. Komu bo točke podelila Norveška, bo tako sporočila voditeljica Ingvild Helljesen.