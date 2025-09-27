Protestiral na ulicah New Yorka, ZDA mu bodo preklicale vizum

Gustavo Petro je bil v petek zvečer že na poti iz New Yorka v Bogoto, ko so ameriške oblasti sporočile, da mu bodo preklicale vizum.

"Kolumbijski predsednik je na ulicah New Yorka pozival ameriške vojake, naj ne ubogajo ukazov in spodbujal nasilje. Petrov vizum bo preklican zaradi njegovih nepremišljenih in hujskaških dejanj," je sporočil State Department.

Petro se je v petek udeležil uličnega protesta v podporo Palestini in na družbenih omrežjih delil posnetek, na katerem prek megafona nagovarja špansko govorečo zbrano množico.

V govoru je "narode sveta" pozval, naj prispevajo svoje vojake za skupno vojsko, ki bo večja od vojske Združenih držav Amerike. "Prosim vse ameriške vojake, naj ne usmerjajo svojih pušk v človeštvo. Ne ubogajte Trumpovih ukazov. Ubogajte ukaz človeštva," je med drugim dejal.