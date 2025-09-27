Protestiral na ulicah New Yorka, ZDA mu bodo preklicale vizum

Gustavo Petro je bil v petek zvečer že na poti iz New Yorka v Bogoto, ko so ameriške oblasti sporočile, da mu bodo preklicale vizum.
"Kolumbijski predsednik je na ulicah New Yorka pozival ameriške vojake, naj ne ubogajo ukazov in spodbujal nasilje. Petrov vizum bo preklican zaradi njegovih nepremišljenih in hujskaških dejanj," je sporočil State Department.
Petro se je v petek udeležil uličnega protesta v podporo Palestini in na družbenih omrežjih delil posnetek, na katerem prek megafona nagovarja špansko govorečo zbrano množico.
V govoru je "narode sveta" pozval, naj prispevajo svoje vojake za skupno vojsko, ki bo večja od vojske Združenih držav Amerike. "Prosim vse ameriške vojake, naj ne usmerjajo svojih pušk v človeštvo. Ne ubogajte Trumpovih ukazov. Ubogajte ukaz človeštva," je med drugim dejal.
Kolumbijski notranji minister Armando Benedetti je v odzivu na preklic vizuma zapisal, da bi morali namesto Petru vizum odvzeti izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju. "Ker pa ga imperij varuje, se je znebil edinega predsednika, ki je bil dovolj sposoben, da mu je povedal resnico v obraz," je dodal.
ZDA so sicer še pred zasedanjem Generalne skupščine ZN zavrnile izdajo vizuma predsedniku Palestine Mahmudu Abbasu in 80 palestinskim uradnikom.
Odnosi med Kolumbijo in ZDA so v zadnjem obdobju napeti. Petro je pred kratkim kritiziral ameriške operacije proti trgovini z drogo ob obali Venezuele. Kot je dejal, sumi, da so bili v enem od ameriških napadov na ladje ubiti tudi kolumbijski državljani.
V intervjuju za BBC je Petro zračne napade na domnevne ladje z drogo v Karibskem morju označil za "dejanje tiranije":
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.