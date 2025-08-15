Na ulicah oklepniki in solzivec, uničeni prostori stranke SNS, ranjenih več kot 100

Sinoči so se v Srbiji znova odvili množični protivladni protesti. Demonstranti so se zbrali v več mestih, med drugim v Beogradu in Novem Sadu, zavzeli ulice ter svoje nestrinjanje z oblastjo izrazili tudi s pohodom proti prostorom Srbske napredne stranke (SNS). Tam so se zbrali tudi številni podporniki stranke, ki so izzivali protestnike.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Kmalu je Nova.rs poročala, da se je v bližini stavbe srbske RTV zbrala skupina moških, oblečena v črno. "Takšne skupine moških so bile doslej povečini odgovorne za nasilne izgrede na študentskih protestih," je poročal portal. Pred prostori SNS so kasneje opazili moške, oborožene z lesenimi palicami in letvami.
Na ulicah so bili tudi pripadniki žandarmerije, policisti so v Beograd prišli celo z oklepniki. Policijski kordon je v več mestih ločeval državljane in podpornike SNS. Protestniki so medtem policiste pozivali, naj aretirajo predsednika države Aleksandra Vučića. Ponekod je izbruhnilo tudi nasilje.
Kot poroča Nova.rs, so podporniki stranke v protestnike metali pirotehnična sredstva in steklenice. Nekateri protestniki pa so medtem v Novem Sadu razbili vsa okna na stavbi SNS ter v prostore vdrli z lestvami, stoli in drugimi predmeti. V poslopje so metali jajca ter iz nje odnašali stvari.
Policija je nad protestniki večkrat uporabila solzivec in državljane odrivala stran ter jih sodeč po več posnetkih celo pretepala.
Srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić je sporočil, da je bilo na protestu aretiranih 37 oseb, med njimi en hrvaški državljan, ki je po ministrovih besedah napadel žandarmerijo. Ranjenih je bilo najmanj 42 policistov, največ v Beogradu.
Dačić je ob tem zavrnil, da bi policisti nad protestniki izvajali nasilje. "Policija je morala uporabiti prisilna sredstva, da bi odbila napad nase," je dejal.
Po poročanju tujih medijev je bilo sicer v spopadih s policijo ranjenih več kot sto oseb. Mnogi so bili poškodovani tudi v pretepih s podporniki SNS, ki se jih običajno prepozna po maskah in kapah. Po pričevanjih naj bi policija njihovo nasilje povečini ignorirala.
Med poškodovanimi je bil poslanec opozicijske Stranke svobode in pravice (SSP) Peđa Mitrović, ki ga je po izjavi SSP in njegovem pričanju v četrtek ob 22. uri na križišču ulic Kneza Miloša in Birčaninove z rešetkami napadlo približno ducat "nasilnežev in kriminalcev iz Srbske napredne stranke" in ga hudo poškodovalo. Na protestu so ga zaradi ureznine na glavi in večje krvavitve oskrbeli prostovoljni zdravstveni delavci.
Večmesečna politična in družbena kriza ter protesti, ki potekajo vse od smrti 16 oseb po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, so se že večkrat sprevrgli v spopade med demonstranti in podporniki vladajoče Srbske napredne stranke srbskega predsednika Aleksandra Vučića.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.