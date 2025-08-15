Na ulicah oklepniki in solzivec, uničeni prostori stranke SNS, ranjenih več kot 100

V srbskih mestih so se nadaljevali protivladni protesti, ki so znova privedli do nasilja. Kot poročajo srbski mediji, so podporniki Srbske napredne stranke v protestnike metali pirotehnična sredstva in jih napadali, nasilje naj bi nad državljani izvajala tudi policija, ki je na ulice Beograda prišla z oklepnimi vozili in solzivcem. Več oseb je bilo poškodovanih in aretiranih.

Sinoči so se v Srbiji znova odvili množični protivladni protesti. Demonstranti so se zbrali v več mestih, med drugim v Beogradu in Novem Sadu, zavzeli ulice ter svoje nestrinjanje z oblastjo izrazili tudi s pohodom proti prostorom Srbske napredne stranke (SNS). Tam so se zbrali tudi številni podporniki stranke, ki so izzivali protestnike.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP











Protesti v Srbiji icon-picture-layer-2 1 / 7

Kmalu je Nova.rs poročala, da se je v bližini stavbe srbske RTV zbrala skupina moških, oblečena v črno. "Takšne skupine moških so bile doslej povečini odgovorne za nasilne izgrede na študentskih protestih," je poročal portal. Pred prostori SNS so kasneje opazili moške, oborožene z lesenimi palicami in letvami. Na ulicah so bili tudi pripadniki žandarmerije, policisti so v Beograd prišli celo z oklepniki. Policijski kordon je v več mestih ločeval državljane in podpornike SNS. Protestniki so medtem policiste pozivali, naj aretirajo predsednika države Aleksandra Vučića. Ponekod je izbruhnilo tudi nasilje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kot poroča Nova.rs, so podporniki stranke v protestnike metali pirotehnična sredstva in steklenice. Nekateri protestniki pa so medtem v Novem Sadu razbili vsa okna na stavbi SNS ter v prostore vdrli z lestvami, stoli in drugimi predmeti. V poslopje so metali jajca ter iz nje odnašali stvari. Policija je nad protestniki večkrat uporabila solzivec in državljane odrivala stran ter jih sodeč po več posnetkih celo pretepala. Srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić je sporočil, da je bilo na protestu aretiranih 37 oseb, med njimi en hrvaški državljan, ki je po ministrovih besedah napadel žandarmerijo. Ranjenih je bilo najmanj 42 policistov, največ v Beogradu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dačić je ob tem zavrnil, da bi policisti nad protestniki izvajali nasilje. "Policija je morala uporabiti prisilna sredstva, da bi odbila napad nase," je dejal. Po poročanju tujih medijev je bilo sicer v spopadih s policijo ranjenih več kot sto oseb. Mnogi so bili poškodovani tudi v pretepih s podporniki SNS, ki se jih običajno prepozna po maskah in kapah. Po pričevanjih naj bi policija njihovo nasilje povečini ignorirala.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči