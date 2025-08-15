Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Na ulicah oklepniki in solzivec, uničeni prostori stranke SNS, ranjenih več kot 100

Beograd, 15. 08. 2025 07.47 | Posodobljeno pred 34 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.P.
Komentarji
35

V srbskih mestih so se nadaljevali protivladni protesti, ki so znova privedli do nasilja. Kot poročajo srbski mediji, so podporniki Srbske napredne stranke v protestnike metali pirotehnična sredstva in jih napadali, nasilje naj bi nad državljani izvajala tudi policija, ki je na ulice Beograda prišla z oklepnimi vozili in solzivcem. Več oseb je bilo poškodovanih in aretiranih.

Sinoči so se v Srbiji znova odvili množični protivladni protesti. Demonstranti so se zbrali v več mestih, med drugim v Beogradu in Novem Sadu, zavzeli ulice ter svoje nestrinjanje z oblastjo izrazili tudi s pohodom proti prostorom Srbske napredne stranke (SNS). Tam so se zbrali tudi številni podporniki stranke, ki so izzivali protestnike.

Kmalu je Nova.rs poročala, da se je v bližini stavbe srbske RTV zbrala skupina moških, oblečena v črno. "Takšne skupine moških so bile doslej povečini odgovorne za nasilne izgrede na študentskih protestih," je poročal portal. Pred prostori SNS so kasneje opazili moške, oborožene z lesenimi palicami in letvami.

Na ulicah so bili tudi pripadniki žandarmerije, policisti so v Beograd prišli celo z oklepniki. Policijski kordon je v več mestih ločeval državljane in podpornike SNS. Protestniki so medtem policiste pozivali, naj aretirajo predsednika države Aleksandra Vučića. Ponekod je izbruhnilo tudi nasilje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot poroča Nova.rs, so podporniki stranke v protestnike metali pirotehnična sredstva in steklenice. Nekateri protestniki pa so medtem v Novem Sadu razbili vsa okna na stavbi SNS ter v prostore vdrli z lestvami, stoli in drugimi predmeti. V poslopje so metali jajca ter iz nje odnašali stvari.

Policija je nad protestniki večkrat uporabila solzivec in državljane odrivala stran ter jih sodeč po več posnetkih celo pretepala.

Srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić je sporočil, da je bilo na protestu aretiranih 37 oseb, med njimi en hrvaški državljan, ki je po ministrovih besedah napadel žandarmerijo. Ranjenih je bilo najmanj 42 policistov, največ v Beogradu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dačić je ob tem zavrnil, da bi policisti nad protestniki izvajali nasilje. "Policija je morala uporabiti prisilna sredstva, da bi odbila napad nase," je dejal.

Po poročanju tujih medijev je bilo sicer v spopadih s policijo ranjenih več kot sto oseb. Mnogi so bili poškodovani tudi v pretepih s podporniki SNS, ki se jih običajno prepozna po maskah in kapah. Po pričevanjih naj bi policija njihovo nasilje povečini ignorirala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med poškodovanimi je bil poslanec opozicijske Stranke svobode in pravice (SSP) Peđa Mitrović, ki ga je po izjavi SSP in njegovem pričanju v četrtek ob 22. uri na križišču ulic Kneza Miloša in Birčaninove z rešetkami napadlo približno ducat "nasilnežev in kriminalcev iz Srbske napredne stranke" in ga hudo poškodovalo. Na protestu so ga zaradi ureznine na glavi in večje krvavitve oskrbeli prostovoljni zdravstveni delavci.

Večmesečna politična in družbena kriza ter protesti, ki potekajo vse od smrti 16 oseb po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, so se že večkrat sprevrgli v spopade med demonstranti in podporniki vladajoče Srbske napredne stranke srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

srbija protesti novi sad
Naslednji članek

Trump pred srečanjem s Putinom: Z mano se ne bo igral

SORODNI ČLANKI

Brnabićeva nad izjave komisarke Kos: Molk bi bila boljša izbira

V protestnike poletel ognjemet: 'Vlada je želela sprožiti državljansko vojno'

Kaotični prizori iz Vojvodine: letela jajca in pirotehnika

Zrušenje nadstreška: sodišče zavrnilo obrambo, preiskava se nadaljuje

Festival Exit odprla 16-minutna tišina

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (35)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mac-tat
15. 08. 2025 09.07
Ista zgodba kot v Ameriki. Ljudje so Trumpa izvolili, kot so v Srbiji izvolili Vučičiča. Ni druge treba bo na ponovno na volitve - težka bo in razdvojenemu narodu se slabo piše.
ODGOVORI
0 0
snupy1
15. 08. 2025 09.01
+5
Tudi pri nas ni nihce odgovarjal ko so povozili svoje delavce na SŽ. Krivdo so vodilni prevalili na pokojne delavce ki se ne morejo braniti.
ODGOVORI
6 1
Mali medo
15. 08. 2025 09.01
+0
Fino so tole zakuhal tuje službe. Pol bodo volitve pa spet Vučko zmaga. Pol pa bodi pameten. A v Palestini še kdo živ. Aja ne smete pisati.
ODGOVORI
4 4
anatomija
15. 08. 2025 09.09
Nisem vedel , da je vučić pripadnik n tujih služb . No ja morda Ruske FSB
ODGOVORI
0 0
supergigi
15. 08. 2025 09.01
+1
Podpora protestnikom in Vučiću! Nihče vas ne sme tepsti! 🇷🇸
ODGOVORI
2 1
slavkojakse
15. 08. 2025 09.00
+1
Če si na strani študentov... glej šolakove medije...ker jih veselo in z vso vnemo...povzemajo naši mediji s vašo tv hišo na čelu...ko pa gledaš tudi drugo stran......vam pa rečem da dobiš povsem drugo sliko... Na koncu pa sm tolko...hvala za tako oblast... katere se borijo študentje...Ker take pa podobne mamo tud mi doma...pa s tem nisem žaljiv ampak tako je...Ko te podpirajo tisti ki vas bi utopili v žlici vode potem veš da nekaj ne špila...
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
15. 08. 2025 09.00
To je voda na mlin vucicu da razglasi izredne razmere in ostane na oblasti.
ODGOVORI
0 0
anatomija
15. 08. 2025 09.00
+4
Isti profili , ki podpirajo diktatorja Vučića tudi neprestano podpirajo Ruske vojne zločince. Evidentno je , da to niso Slovenci ampak samo državljani Slovenije veliko jih je tudi pripadnikov iz(u)brisanih
ODGOVORI
6 2
Rožice so zacvetele
15. 08. 2025 09.07
anatomija, se strinjam, saj Slovence to ne zanima, hočemo samo v miru živeti.
ODGOVORI
0 0
Banion
15. 08. 2025 08.59
-5
policijsko nasilje, pišete kot da je to nekaj posebnega, smo ga doživeli tudi v ljubljani pred leti ko je vladal janša, takrat se ni pisalo o policijskam nasilju.
ODGOVORI
1 6
G. Papež
15. 08. 2025 09.07
Še premalo.
ODGOVORI
0 0
mali.mato
15. 08. 2025 09.07
Še premalo so vas!
ODGOVORI
0 0
baldahin
15. 08. 2025 08.59
+2
Obsedeni s svojo veličino, so sami sebi največji sovražnik.
ODGOVORI
2 0
Kstane
15. 08. 2025 08.56
+2
Mogoče se ta zadeva v jeseni preseli tudi v Slovenijo.Pri nas imamo enake ptiče,ki pa so bolj škrlatne barve...
ODGOVORI
4 2
alko10000
15. 08. 2025 09.02
+1
Mogoče...Mogoče se pa ti rajs preseli...
ODGOVORI
1 0
Artechh
15. 08. 2025 08.56
+1
Pokakam se na take članke dokler jih ne bo tudi iz Anglije naprimer
ODGOVORI
3 2
Rožle Patriot
15. 08. 2025 08.55
+2
Zanimivo. Rusofil bo poročil Ukrofila ... !!!
ODGOVORI
2 0
lokson
15. 08. 2025 08.55
-1
Zato ker je policija poskušala vzpostaviti red,vi mrtvo hladno zapišete da je izvajala nasilje. Mediji zakuhate 90% vseh konfliktov in to samo zaradi neobjektivnosti in senzacionalističnih naslovov, zaradi česa velika večina dobi napačno sliko dejanskega stanja. Do nezavesti se potencira negativnost in to povsod,kjer se le da. Ko pa kdo kaj reče ali zapiše,pa je tuljenje o napadu na novinarsko neodvisnost. 3 svetovno vojno boste skuhali,s svojim intrigantskim poročanjem.
ODGOVORI
4 5
Nikdar več
15. 08. 2025 09.02
+1
Policija bi morala vzpostavljati red. Res je. Če si ogledaš posnetke, pa se po več policistov s tomfami spravi na že ležečega, poškodovanega - se pravi umirjenega državljana in ga pretepajo, brcajo......
ODGOVORI
1 0
2mt8
15. 08. 2025 08.55
+4
V bistvu je tam spopad med prorusko levo in prozahodno desno strujo
ODGOVORI
5 1
Justice4all
15. 08. 2025 08.54
Kdo finančno podpira SNS….
ODGOVORI
0 0
optimistikus
15. 08. 2025 08.52
+0
Zgodovina Srbov je poznana, vedno so mislili da so posebna vladajoča nacija, povsod okrog sebe iskali sovražnike, danes so prišli tako daleč da se bodo pobili med sabo. Ta politika v Srbiji je enako Ruski ali Severno Korejski, v naper določeno kdo bo zmagal na volitvah, opozicija nima nobene možnosti nadzorovati poteka volitev, če bo narod sedaj vztrajal in odstranil Vučiča bo ta pobegnil z najožjo ekipo v Rusijo da nebo odgovarjal za nastalo situacijo. Spomnimo se Janša, bil v zaporu in hodil na seje v parlament, žalil novinarke z prostitutkami, rad bi imel popolni nadzor nad narodom.......to so ljudje ki jim v prvi vrsti manjka najbolj osnovne človeške kulture, potem bi pa takšni vodili državo, dno dna.
ODGOVORI
3 3
Korošec77
15. 08. 2025 08.52
+1
Tak bom reko, boljše da se naš predsednik ženi, kot da mamo to, kar v Srbiji. Če bo pri njih to sra..je trajalo, jih bo pa še več k nam gor prišlo, to pa je tudi res.
ODGOVORI
1 0
Hugh_Mungus
15. 08. 2025 08.51
-2
Vsaka podobnost z Gargamelom avtokratskim je zgolj naključna. Državo bi lahko po hitrem postopku stabilizirali z izrednimi volitvami a kaj ko samodržci ne morejo spustiti oblasti z rok. Običajno se je v zgodovini za take slabo končalo
ODGOVORI
1 3
DEBELA OLIVA
15. 08. 2025 08.50
+1
Ti protesti so način kako levica poskuša priti na oblast... podobno ko so to počeli v Sloveniji v času kovida
ODGOVORI
4 3
T-I-T-O
15. 08. 2025 08.48
+3
Vučič odstopi,ker te je ljudstvo izvolilo in ko so prostesti in ljudje to zahtevajo ste dolžni odstopit,če ne naj jim druge države pomagajo še najmajn pa Jankovič ko še meni ni nakazal miljonov,
ODGOVORI
5 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089