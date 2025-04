Na ulicah ZDA več tisoč ljudi proti Trumpu

Ohlapna ameriška koalicija več deset levo usmerjenih skupin, kot sta MoveOn in Women's March, danes organizira proteste v več kot tisoč ameriških mestih.

Protesti proti Donaldu Trumpu so že potekali tudi v nekaterih evropskih mestih, kot sta Berlin in London, napovedani so tudi v Kanadi.

Trump je številne Američane razjezil z agresivnim zmanjševanjem obsega vlade, vsiljevanjem svojih konservativnih vrednot in ostrim pritiskom s carinami celo na prijateljske države. Slednje je povzročilo hude padce na borznih trgih. Številni so nezadovoljni tudi z milijarderjem Elonom Muskom, ki mu je ameriški predsednik zaupal nalogo znižanja državne porabe.

"Trump, Musk in njuni milijarderski pajdaši organizirajo popoln napad na našo vlado, naše gospodarstvo in naše osnovne pravice. Kongres jim to omogoča na vsakem koraku," je na svoji spletni strani zapisalo gibanje Indivisible, ki Trumpu nasprotuje že od njegove prve izvolitve na predsedniški položaj leta 2016.

Številni demokrati so ogorčeni, ker je njihova stranka, ki je v manjšini tako v predstavniškem domu kot v senatu, tako nemočna pri upiranju Trumpovim agresivnim potezam.

Čez oder gledališča na prostem v Washingtonu le nekaj ulic od Bele hiše se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP razprostiral transparent z napisom Roke stran. Protestniki so nosili tudi napise To ni moj predsednik, Fašizem je prišel, Ustavite Zlo ter Roke stran od naše socialne politike.

Na ulicah ameriških mest se bo danes po napovedih zbralo več deset tisoč ljudi, a po poročanju AFP ni pričakovati tako množične udeležbe kot na pohodu za ženske kmalu po prvi izvolitvi Trumpa za predsednika, ko se je po ocenah zbralo pol milijona ljudi.