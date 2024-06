Na ulici v Kobenhavnu storilec napadel dansko premierko

Frederiksnova (Socialni demokrati) je ob zaprisegi leta 2019 postala najmlajša premierka Danske. Volitve leta 2019 so privedle do ustanovitve bloka levičarskih in levosredinskih strank (njeni Socialni demokrati, Socialni liberalci, Socialistična ljudska stranka, Rdeče-zeleno zavezništvo, Ferska socialdemokratska stranka, ter grenlandski Siumut in Inuit Ataqatigiit).

Na napad se je že odzvalo več danskih politikov: 'Nasilje ni nikoli v redu'

Več danskih politikov se je na novico o napadu že odzvalo. Predvsem so pred družbenih omrežij sporočili, da so zaradi incidenta šokirani in pretreseni.

Po besedah ministra za kulturo Jakoba Engel-Schmidta je "vsak napad na izvoljenega politika napad na celotno demokracijo."

Minister za okolje Magnus Heunicke je zapisal, da je napad na premierko pretresel vse, ki so ji blizu. "Nad napadom je seveda šokirana," je zapisal in dodal, da so vsi dolžni skrbeti drug za drugega in za vrednote, na katerih je zgrajena njihova država. "Ne glede na politična nesoglasja, volilno kampanjo in drugo. To je grdo in nesprejemljivo," je poudaril.

Na napad se je denimo odzval konservativni danski politik Mai Mercado, ki je incident označil za "nasilen". "To nikakor ni Danska, ki jo poznam," je zapisal na družbeno omrežje X in dodal, da je zaskrbljen zaradi velike polarizacije danske družbe. Neverjetno se mu zdi, da je nekdo pomislil na to, da bi napadel premierja države. "Za to, da si v politiki, plačaš visoko ceno," je še dodal.

Peter Skaarup iz danskih demokratov je zapisal, da je premierki "ne glede na vse treba dovoliti, da vodi svojo volilno kampanjo, ne da bi bila izpostavljana nasilnim napadom". Predsednik Danske ljudske stranke Morten Messerschmidt je prek družbenih omrežij sporočil, da je predsednici vlade popolnoma naklonjen in da ji pošilja svojo podporo. "Nasilje ni nikoli v redu," je poudaril.