Na urugvajsko obalo naplavilo okoli 2000 poginulih pingvinov

"90 odstotkov je mladičev, ki pridejo brez maščobnih zalog in s praznimi želodci," je dejala Leizagoyenova in dodala, da so bili vsi odvzeti vzorci negativni na ptičjo gripo.

Magellanovi pingvini gnezdijo na jugu Antarktike, pozimi pa se v iskanju hrane in toplejših voda selijo na sever ter prispejo celo do obal brazilske zvezne države Espirito Santo. "Normalno je, da nekaj odstotkov pingvinov pogine, vendar ne toliko," je poudarila Leizagoyenova in spomnila, da je lani v Braziliji iz neznanih razlogov prišlo do podobnega pogina.