Na usposabljanju za protiteroristično enoto hrvaške policije umrl kandidat

"Šlo je za redni trening, tek po brežini. Postalo mu je slabo, mislili smo, da je kolapsiral. Mogoče je to za koga že na začetku prevelik napor, a pokojni je bil v vrhunski formi, med testiranjem za vstop v enoto je bil med fizično najbolj pripravljenimi. Ekipa iz baze mu je pomagala do prihoda reševalnega vozila in na žalost je pozneje umrl," je dejal Bilobrk, ki pa ni želel ugibati o vzrokih za smrt.

"Protiteroristična enota Lučko je v ponedeljek, 5. septembra, v svoji bazi pričela z izvajanjem osnovnega fizičnega usposabljanja 29 kandidatov. Omenjeno usposabljanje poteka pod nadzorom inštruktorjev in predstavlja pripravo začasno napotenih uslužbencev na izbirni postopek, ki sledi in po katerem so najbolje pripravljeni kandidati trajno razporejeni v Protiteroristično enoto Lučko, pa so po poročanju Index.hr pojasnili na notranjem ministrstvu.

Kot so zapisali, gre za običajen postopek, ki se izvaja ob vsakem sprejemu novih kandidatov, pred usposabljanjem pa vsi kandidati opravijo zdravniški pregled A kategorije, ki vključuje podroben telesni in psihološki pregled. Zdravniški pregled morajo opraviti vsi pripadniki specialnih in intervencijskih enot, potapljaške enote, protibombne enote in enote za zaščito in varovanje.

"Včeraj, na prvi dan treninga, so kandidati dan začeli kot običajno po urniku, kot zadnja pa je bila predvidena kondicijska tekaška vadba. Tik pred koncem teka, malo pred 15. uro, je eden od kandidatov potožil, da mu je slabo, kmalu zatem je slabost občutil še en kandidat."

Prvo pomoč jima je ponudila medicinska ekipa ATJ Lučko, nato pa so ju prepeljali v Klinični center Sveti Duh, kjer so ju hospitalizirali. "Žal smo bili danes v zgodnjih jutranjih urah obveščeni, da je en kandidat umrl, stanje drugega pa je stabilno," so dodali.

Truplo so prepeljali na obdukcijo na Inštitut za sodno medicino, policija pa bo z namenom ugotavljanja vseh dejstev in okoliščin izvedla vse ukrepe in dejanja v svoji pristojnosti, so še dodali.

"Pripadniki Protiteroristične enote Lučko so zaradi dogodka pretreseni in izrekajo sožalje svojcem preminulega kandidata. Izrazom sožalja se pridružujemo tudi vsi uslužbenci Ministrstva za notranje zadeve Republike Hrvaške," so zaključili.