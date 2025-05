Ubil jo je s sekiro: študent prava napadel na varšavski univerzi

Incident se je zgodil v sredo pozno popoldne, ko je moški iz še neznanih razlogov s sekiro napadel vratarko. Hudo poškodovan je bil tudi varnostnik, ki je poskušal posredovati in ženski priskočiti na pomoč.

Policija je po napadu pridržala 22-letnega poljskega državljana. Po navedbah tožilstva gre za študenta tretjega letnika prava.

Na univerzi se je v času napada mudil pravosodni minister Adam Bodnar, ki je sodeloval na okrogli mizi v bližnji predavalnici. Kot je sporočil na X, ni bil priča tragičnemu dogodku. O njem so ga obvestili njegovi varnostniki, ki so ga v skladu s predpisanimi protokoli evakuirali iz stavbe.

Z univerze so sporočili, da so šokirani zaradi napada, dogodek pa označili za veliko tragedijo. "Izražamo veliko žalost in sočutje družini in bližnjim," je sporočil rektor Alojzy Nowak.