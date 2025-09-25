Svetli način
Tujina

Nad več danskimi letališči opazili drone, eno za več ur zaprli

Kobenhavn, 25. 09. 2025 07.04 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
16

Z Danske poročajo o novih opažanjih dronov. Potem ko so v začetku tedna za več ur zaprli letališče v prestolnici, se je podoben incident zgodil še na letališču v Aalborgu na severu države. Brezpilotne letalnike so zaznali tudi na treh manjših letališčih na jugu Danske.

Kot je sporočila danska policija, so sinoči, malo pred 22. uro, v bližini letališča Aalborg zaznali več dronov s prižganimi lučmi. Ker so ti vztrajali v zračnem prostoru letališča, so le-tega začasno zaprli. 

Po navedbah policije gre za podoben vzorec kot pred dnevi v Kobenhavnu."Zaenkrat ne moremo komentirati namena dronov, ki letijo na tem območju, niti ne moremo povedati, kdo stoji za tem. Če bomo imeli priložnost, bomo drone uničili," je na pozni novinarski konferenci povedal glavni policijski inšpektor Jesper Bojgaard Madsen. Kot so kasneje pojasnili, jih niso uspeli sestreliti, saj so leteli nad zelo velikim območjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je dejal, nevarnosti za potnike na letališču in okoliške prebivalce ni, kljub temu pa jih je pozval, naj se po nepotrebnem ne približujejo območju. Letališče v Aalborgu sicer uporabljajo tudi danske oborožene sile kot svojo vojaško bazo, poroča BBC. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Drone so sinoči opazili tudi na treh manjših letališčih na jugu, in sicer v Esbjergu, Sonderborgu in Skrydstrupu. Nobenega od teh treh letališč niso zaprli. 

V ponedeljek so v bližini letališča v Kobenhavnu zaznali delovanje dronov, zaradi česar so za skoraj štiri ure ustavili promet in letala preusmerili na druga letališča. Dva drona so opazili tudi v bližini glavnega letališča v Oslu. 

Preberi še Danska premierka: Droni najresnejši napad na infrastrukturo doslej

Danska premierka Mette Frederiksen je delovanje dronov v Kobenhavnu označila za najresnejši napad na dansko kritično infrastrukturo doslej. Danska obveščevalna služba je medtem opozorila, da se država sooča z nevarnostjo sabotaže.

"To nam pove nekaj o času, v katerem živimo, in o tem, na kaj se moramo kot družba pripraviti. Seveda ne izključujemo nobene možnosti glede tega, kdo stoji za tem," je povedala Frederiksenova in dodala, da ne more izključiti ruske vpletenosti v incident. Pri tem je spomnila na nedavne kršitve zračnih prostorov v nekaterih evropskih državah in kibernetske napade na letališča.

Kremelj je sicer obtožbe o vpletenosti označil za neutemeljene. 

danska droni letališče
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion
25. 09. 2025 08.19
zanimivo da se droni n ne pojavljajo nad vojaškimi letališči, kar bi bilo bolj logično
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
25. 09. 2025 08.16
+1
Sit sem te propagande zahodne "demokracije".
ODGOVORI
1 0
Desno
25. 09. 2025 08.19
Spokaj se v Moskvo
ODGOVORI
0 0
jutri_pa_res
25. 09. 2025 08.12
+1
Naj letališkim varnostnikom in policajem razdelijo lovske šibrovke in jih bodo sklatili za zabavo…Ali pa sklenejo pogodbe z okoliškimi lovci, ki bodo na poziv z veseljem podežurali po okolici…Mogoče za kako manjšo nagrado za vsak sestreljeni dron…
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
25. 09. 2025 08.11
-1
Rinejo v Ruse in provocirajo ko pa prileti en dron imajo pa polne hlače in kličejo nato.
ODGOVORI
1 2
Vakalunga
25. 09. 2025 08.09
+1
Dejte nehat s temi pravljicami, UKRAJINCEV in Bruslja. imajo vsi poln kufer, RUSI v nobenem primeru niso sovražniki Evropejcev..
ODGOVORI
3 2
Angelina145
25. 09. 2025 08.06
-1
Rusi
ODGOVORI
1 2
kick.your-ass
25. 09. 2025 08.05
+1
Na koncu ugotovijo da jih je spušcal drzavljan ukrajine...seveda z namenom blatenja rusije. In to vsi vedo pa kljub temu omenjajo Rusijo
ODGOVORI
4 3
Zedd
25. 09. 2025 08.04
+5
Ti droni so postali že prav tako nadležni kot električni skiroji in podoben šit.
ODGOVORI
5 0
Ici
25. 09. 2025 08.02
+2
Kakšne drone so opazili? Take iz Temu-ja za 5 eur, morda one DJI iz Big Banga za 1.000 ali morda vojaška, brezpilotna, letala ukrajinske izdelave?
ODGOVORI
3 1
SpamEx
25. 09. 2025 08.02
-1
Mogoče gre pa za pomoč Putina Trumpu pri pridobitvi Greenlandije. Bo potem v varnih Ameriških rokah hihih
ODGOVORI
0 1
DIKLOVE
25. 09. 2025 08.02
+1
Zakaj bi biu dron osvetljen?
ODGOVORI
1 0
MatPaat
25. 09. 2025 08.01
-3
Pa dajmo že tega Putina 1x sestrelit.
ODGOVORI
2 5
modelx
25. 09. 2025 08.00
+2
malo manj ga naj pijejo. lajajo v luno
ODGOVORI
3 1
bobiv
25. 09. 2025 08.00
+0
Ti, ti Rusi!
ODGOVORI
3 3
