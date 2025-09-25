Nad več danskimi letališči opazili drone, eno za več ur zaprli

Kot je sporočila danska policija, so sinoči, malo pred 22. uro, v bližini letališča Aalborg zaznali več dronov s prižganimi lučmi. Ker so ti vztrajali v zračnem prostoru letališča, so le-tega začasno zaprli.
Po navedbah policije gre za podoben vzorec kot pred dnevi v Kobenhavnu."Zaenkrat ne moremo komentirati namena dronov, ki letijo na tem območju, niti ne moremo povedati, kdo stoji za tem. Če bomo imeli priložnost, bomo drone uničili," je na pozni novinarski konferenci povedal glavni policijski inšpektor Jesper Bojgaard Madsen. Kot so kasneje pojasnili, jih niso uspeli sestreliti, saj so leteli nad zelo velikim območjem.
Kot je dejal, nevarnosti za potnike na letališču in okoliške prebivalce ni, kljub temu pa jih je pozval, naj se po nepotrebnem ne približujejo območju. Letališče v Aalborgu sicer uporabljajo tudi danske oborožene sile kot svojo vojaško bazo, poroča BBC.
Drone so sinoči opazili tudi na treh manjših letališčih na jugu, in sicer v Esbjergu, Sonderborgu in Skrydstrupu. Nobenega od teh treh letališč niso zaprli.
V ponedeljek so v bližini letališča v Kobenhavnu zaznali delovanje dronov, zaradi česar so za skoraj štiri ure ustavili promet in letala preusmerili na druga letališča. Dva drona so opazili tudi v bližini glavnega letališča v Oslu.
Danska premierka Mette Frederiksen je delovanje dronov v Kobenhavnu označila za najresnejši napad na dansko kritično infrastrukturo doslej. Danska obveščevalna služba je medtem opozorila, da se država sooča z nevarnostjo sabotaže.
"To nam pove nekaj o času, v katerem živimo, in o tem, na kaj se moramo kot družba pripraviti. Seveda ne izključujemo nobene možnosti glede tega, kdo stoji za tem," je povedala Frederiksenova in dodala, da ne more izključiti ruske vpletenosti v incident. Pri tem je spomnila na nedavne kršitve zračnih prostorov v nekaterih evropskih državah in kibernetske napade na letališča.
Kremelj je sicer obtožbe o vpletenosti označil za neutemeljene.
