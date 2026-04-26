Zgodba se razvija

Na večerji dopisnikov odjeknili streli, zakonca Trump evakuirali

Washington, 26. 04. 2026 06.54 pred 19 minutami 3 min branja 5

Avtor:
U.Z. STA
Evakuacija zakoncev Trump

Tajna služba je evakuirala predsednika ZDA Donalda Trumpa in njegovo soprogo Melanio iz hotela Washington Hilton, potem ko so na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše odjeknili streli, poročajo ameriški mediji, ki dodajajo, da predsednik ni bil poškodovan. Naboj je zadel policista, ki pa je imel na sebi neprebojni jopič in ni bil ranjen.

"Streljanje!", je pred tretjo uro danes zjutraj po srednjeevropskem času zaklical eden od agentov tajne službe, nakar se je s kolegi vrgel na predsednika Donalda Trumpa, ki so ga skupaj s soprogo Melanio Trump hitro evakuirali.

Trump je kmalu po incidentu na novinarski konferenci Bele hiše, kamor so dopisniki prišli neposredno z večerje v svečanih opravah dejal, da je imel strelec, ki ga je onesposobila tajna služba, več kosov orožja, poroča televizija ABC.

Naboj zadel policista z neprebojnim jopičem

Med incidentom je naboj zadel policista, ki pa je imel na sebi neprebojni jopič in ni bil ranjen, je dejal Trump, ki je na omrežju Truth Social objavil posnetek moškega, ki teče proti policistom. Označil ga je za noro osebo, televizija ABC pa je poročala, da gre za 31-letnega moškega iz Kalifornije. Policisti so ga takoj pridržali in je že v priporu.

Na novinarski konferenci se je Trump zahvalil policistom in agentom za izjemno posredovanje in povedal, da so ju skupaj s prvo damo Melanio izjemno hitro evakuirali iz dvorane.

Kot je dejal, je sprva mislil, da je padel pladenj, vendar je bila prva dama zelo zavestna in mu je povedala, da gre za strele. "Mislim, da je takoj vedela, kaj se je zgodilo," je dejal Trump in se izrekel proti vsem oblikam političnega in drugega nasilja.

Preiskava poteka

Vršilec dolžnosti pravosodnega ministra Todd Blanche je dejal, da preiskava poteka in napovedal vložitev obtožnice. Vse, ki imajo kakršnekoli informacije, je pozval naj jih delijo s preiskovalci.

Na začetku tiskovne konference je Trump pozval k strožjim varnostnim ukrepom in dejal, da potrebujejo raven varnosti, kakršne verjetno še nihče ni videl. Po njegovih besedah je to še en razlog za nujnost izgradnje plesne dvorane v Beli hiši. Povedal je tudi, da je sam vztrajal, da se večerja nadaljuje, vendar so jo na zahtevo policije odpovedali. Vendar pa je po Trumpovih besedah le prestavljena.

Na vprašanje, ali je incident povezan z vojno v Iranu je Trump odgovoril, da po njegovem mnenju ni, vendar dodal, da se nikoli ne ve.

Truump je na svojem omrežju objavil tudi fotografijo osumljenca, ki leži na tleh.
FOTO: Profimedia

Kdo vse je bil tam?

Na večerji je bil sicer tudi slovenski veleposlanik Iztok Mirošič, ki je za STA opisal kaotično dogajanje.

Preberi še Slovenski veleposlanik opisal kaos: Umaknili smo se pod mize

Trump se v prvem mandatu ni udeleževal večerje Združenja dopisnikov Bele hiše kjer tradicionalno zbijajo šale na račun predsednika in drugih visokih politikov ZDA. Tokrat se je presenetljivo večerje udeležil skupaj s prvo damo. 

Prišli so tudi podpredsednik ZDA JD Vance in drugi člani Trumpovega kabineta, kot sta minister za obrambo Pete Hegseth in državni sekretar Marco Rubio.

Predsednica Združenja dopisnikov Bele hiše Weijia Jiang s televizije CBS je napovedala, da bodo večerjo opravili v 30 dneh in potrdila, da je predsednik želel, da se kljub incidentu večerja nadaljuje. Trump se je na novinarski konferenci pošalil, da je imel pripravljen najbolj neprimeren govor v zgodovini predsednika ZDA in ga želi opraviti.

Preslaba varnost?

Diplomatski viri sicer poročajo, da je bila varnost v hotelu Hilton presenetljivo ohlapna, glede na to, da je Trump doslej preživel že dva poskusa atentata. V avli hotela na primer ni bilo nameščenih detektorjev za kovine, je poročal vir, ki ni želel biti imenovan.

Televizija NBC je poročala, da so bili posebni varnostni ukrepi zagotovljeni le neposredno pred vstopom v dvorano, kjer je potekala večerja.

natmat
26. 04. 2026 08.03
Za njega se je dobro izšlo...za svet pa ne...
jank
26. 04. 2026 08.03
Kar seje, to žanje!
SloButale
26. 04. 2026 08.01
Če sam širiš norost in negativnost, ne smeš biti presenečen, da se ti tako ali drugače tudi ne vrne. Zgodovina je že zapisala in Trump bo v učbenikih zapisan kot najslabši predsednik od nastanka ZDA. Misleci pa bodo ugotavljali kako je mogoče, da volivci izvolijo takšnega in to dvakrat. Mogoče jim pomaga umetna inteligenca.
Artechh
26. 04. 2026 08.01
Iz Kalifornije. Še ve kdo je
Plemenita plesen
26. 04. 2026 08.00
Bila je priložnost, da bi globalno v svetu šlo na bolje.
bibaleze
Portal
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
zadovoljna
Portal
Prevaral jo je pred vsemi, tega mu ni mogla odpustiti
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Strokovnjaki razkrivajo, zakaj se po hujšanju v večini primerov teža vrne
Strokovnjaki razkrivajo, zakaj se po hujšanju v večini primerov teža vrne
vizita
Portal
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari
Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari
Zakaj se teža vedno vrne?
Zakaj se teža vedno vrne?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
cekin
Portal
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
moskisvet
Portal
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Ste pod pritiskom? 5 preverjenih načinov, ki pomagajo pri sproščanju
Ste pod pritiskom? 5 preverjenih načinov, ki pomagajo pri sproščanju
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
dominvrt
Portal
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
okusno
Portal
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
voyo
Portal
Hobit: Bitka petih vojska
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
