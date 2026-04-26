Na večerji dopisnikov odjeknili streli, zakonca Trump evakuirali

"Streljanje!", je pred tretjo uro danes zjutraj po srednjeevropskem času zaklical eden od agentov tajne službe, nakar se je s kolegi vrgel na predsednika Donalda Trumpa, ki so ga skupaj s soprogo Melanio Trump hitro evakuirali.
Trump je kmalu po incidentu na novinarski konferenci Bele hiše, kamor so dopisniki prišli neposredno z večerje v svečanih opravah dejal, da je imel strelec, ki ga je onesposobila tajna služba, več kosov orožja, poroča televizija ABC.
Naboj zadel policista z neprebojnim jopičem
Med incidentom je naboj zadel policista, ki pa je imel na sebi neprebojni jopič in ni bil ranjen, je dejal Trump, ki je na omrežju Truth Social objavil posnetek moškega, ki teče proti policistom. Označil ga je za noro osebo, televizija ABC pa je poročala, da gre za 31-letnega moškega iz Kalifornije. Policisti so ga takoj pridržali in je že v priporu.
Na novinarski konferenci se je Trump zahvalil policistom in agentom za izjemno posredovanje in povedal, da so ju skupaj s prvo damo Melanio izjemno hitro evakuirali iz dvorane.
Kot je dejal, je sprva mislil, da je padel pladenj, vendar je bila prva dama zelo zavestna in mu je povedala, da gre za strele. "Mislim, da je takoj vedela, kaj se je zgodilo," je dejal Trump in se izrekel proti vsem oblikam političnega in drugega nasilja.
Preiskava poteka
Vršilec dolžnosti pravosodnega ministra Todd Blanche je dejal, da preiskava poteka in napovedal vložitev obtožnice. Vse, ki imajo kakršnekoli informacije, je pozval naj jih delijo s preiskovalci.
Na začetku tiskovne konference je Trump pozval k strožjim varnostnim ukrepom in dejal, da potrebujejo raven varnosti, kakršne verjetno še nihče ni videl. Po njegovih besedah je to še en razlog za nujnost izgradnje plesne dvorane v Beli hiši. Povedal je tudi, da je sam vztrajal, da se večerja nadaljuje, vendar so jo na zahtevo policije odpovedali. Vendar pa je po Trumpovih besedah le prestavljena.
Na vprašanje, ali je incident povezan z vojno v Iranu je Trump odgovoril, da po njegovem mnenju ni, vendar dodal, da se nikoli ne ve.
Kdo vse je bil tam?
Na večerji je bil sicer tudi slovenski veleposlanik Iztok Mirošič, ki je za STA opisal kaotično dogajanje.
Trump se v prvem mandatu ni udeleževal večerje Združenja dopisnikov Bele hiše kjer tradicionalno zbijajo šale na račun predsednika in drugih visokih politikov ZDA. Tokrat se je presenetljivo večerje udeležil skupaj s prvo damo.
Prišli so tudi podpredsednik ZDA JD Vance in drugi člani Trumpovega kabineta, kot sta minister za obrambo Pete Hegseth in državni sekretar Marco Rubio.
Predsednica Združenja dopisnikov Bele hiše Weijia Jiang s televizije CBS je napovedala, da bodo večerjo opravili v 30 dneh in potrdila, da je predsednik želel, da se kljub incidentu večerja nadaljuje. Trump se je na novinarski konferenci pošalil, da je imel pripravljen najbolj neprimeren govor v zgodovini predsednika ZDA in ga želi opraviti.
Preslaba varnost?
Diplomatski viri sicer poročajo, da je bila varnost v hotelu Hilton presenetljivo ohlapna, glede na to, da je Trump doslej preživel že dva poskusa atentata. V avli hotela na primer ni bilo nameščenih detektorjev za kovine, je poročal vir, ki ni želel biti imenovan.
Televizija NBC je poročala, da so bili posebni varnostni ukrepi zagotovljeni le neposredno pred vstopom v dvorano, kjer je potekala večerja.
