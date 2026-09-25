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Na večerjo pri Trumpu kitajski predsedniški par prinesel svoji termovki

Washington, 25. 09. 2026 17.59 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
N.L.
Termovki na mizi na državniški večerji v Beli hiši

Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši na državniški večerji gostil kitajskega kolega Ši Džinpinga in njegovo soprogo. Med spoliranim srebrnim jedilnim priborom in kristalnimi kozarci sta na osrednji mizi v oči bodli črna in bela termovka. S seboj sta ju prinesla kitajska gosta. Zakaj?

Ob kartici z imenom kitajskega predsednika je stala črna, ob imenu soproge Peng Liyuan pa bela termovka.

Gre za preplet visoke diplomacije in kulturne zavesti, poročajo mediji, ki so neobičajni steklenici na državniški mizi takoj opazili.

Prizor je nepričakovan za formalno državniško okolje, a je hkrati domač tistim, ki poznajo kitajsko kulturo.

Na Kitajskem je namreč običajno, da ljudje s seboj nosijo termovke, v katerih je topel napitek. Po tradicionalni kitajski medicini verjamejo, da tople tekočine blagodejno vplivajo na prebavo.

Pogosto v take napitke dodajo zelišča ali jagode, za katere velja, da so zdravilne, velikokrat so to goji jagode.

Ši nazdravlja v Beli hiši
Ši nazdravlja v Beli hiši
FOTO: Profimedia

Kaj točno je bilo v termovkah kitajskega predsedniškega para, uradno ni znano. S fotografij je sicer razvidno, da sta na večerji nazdravila tudi z majhnim požirkom penine.

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Ši Džinping Donald Trump Bela hiša

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periot22
25. 09. 2026 19.10
Pametna, ker Amerikancim ni za zaupati!
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alicante1234
25. 09. 2026 18.46
Seveda, marsikdo je iz takšne večerje prinesel domov raka. Vprašajte Hugota iz Venezuele.
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