Na večerjo pri Trumpu kitajski predsedniški par prinesel svoji termovki

Ob kartici z imenom kitajskega predsednika je stala črna, ob imenu soproge Peng Liyuan pa bela termovka.
Gre za preplet visoke diplomacije in kulturne zavesti, poročajo mediji, ki so neobičajni steklenici na državniški mizi takoj opazili.
Prizor je nepričakovan za formalno državniško okolje, a je hkrati domač tistim, ki poznajo kitajsko kulturo.
Na Kitajskem je namreč običajno, da ljudje s seboj nosijo termovke, v katerih je topel napitek. Po tradicionalni kitajski medicini verjamejo, da tople tekočine blagodejno vplivajo na prebavo.
Pogosto v take napitke dodajo zelišča ali jagode, za katere velja, da so zdravilne, velikokrat so to goji jagode.
Kaj točno je bilo v termovkah kitajskega predsedniškega para, uradno ni znano. S fotografij je sicer razvidno, da sta na večerji nazdravila tudi z majhnim požirkom penine.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.