Na večerjo pri Trumpu kitajski predsedniški par prinesel svoji termovki

Ob kartici z imenom kitajskega predsednika je stala črna, ob imenu soproge Peng Liyuan pa bela termovka.

Termovki na mizi na državniški večerji v Beli hiši

Termovki na mizi na državniški večerji v Beli hiši AP

Termovki na mizi na državniški večerji v Beli hiši

Termovki na mizi na državniški večerji v Beli hiši AP

Termovki na mizi na državniški večerji v Beli hiši

Termovki na mizi na državniški večerji v Beli hiši AP

Termovki na mizi na državniški večerji v Beli hiši

Termovki na mizi na državniški večerji v Beli hiši AP

Gre za preplet visoke diplomacije in kulturne zavesti, poročajo mediji, ki so neobičajni steklenici na državniški mizi takoj opazili.

Prizor je nepričakovan za formalno državniško okolje, a je hkrati domač tistim, ki poznajo kitajsko kulturo.

Na Kitajskem je namreč običajno, da ljudje s seboj nosijo termovke, v katerih je topel napitek. Po tradicionalni kitajski medicini verjamejo, da tople tekočine blagodejno vplivajo na prebavo.

Pogosto v take napitke dodajo zelišča ali jagode, za katere velja, da so zdravilne, velikokrat so to goji jagode.