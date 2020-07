Na videz usahlo gibanje spreminja ZDA

Združene države Amerike so po dveh mesecih protestov drugačne, kot so bile pred izbruhom nezadovoljstva.

Te čistilne akcije so precej daleč od obsežnih policijskih reform, ki jih zahtevajo protestniki po vseh ZDA. Čeprav so se razmere na ameriških ulicah večinoma umirile, še vedno ves čas potekajo manjša zborovanja. Središče upora je Portland na zahodni obali, kjer je posredovanje enot, sestavljeno iz zveznih agentov, sprožilo jezen odziv prebivalcev. Poslanski dom kongresa je sicer že prejšnji mesec sprejel obsežen paket ukrepov za reformiranje dela policij v ZDA, s katerim so med drugim prelagali prepoved prijemov za dušenje osumljencev, ukinitev sodnih nalogov, ki dovoljujejo vstop v stanovanja brez trkanja, ter rahljanje pravil, ki policiste ščitijo pred tožbami državljanov.

Demokrati ga načrtno izzivajo, tako so vsakoletni zakon o obrambni politiki začinili z dopolnilom, ki zahteva preimenovanje vseh vojaških objektov, ki nosijo imena konfederacijskih voditeljev. Kar podpira tudi veliko kongresnikov desnice in vojaški vrh, kljub Trumpovim grožnjam, da bo takšen zakon ustavil z vetom. Predsednica poslanske zbornice in voditeljica demokratskih poslancev Nancy Pelosi , ki ima poseben dar za draženje predsednika s tanko kožo, je iz pisarn spodnjega doma odstranila portrete štirih svojih predhodnikov, ker so se pridružili konfederaciji.

Med ožigosanimi je doprsni kip predsednika vrhovnega sodnika Rogerja Taneyja , ki je leta 1857 spisal odločitev, da temnopolti Američani ne morejo biti državljani ZDA. Na njegovo mesto naj bi postavili kip Thurgooda Marshalla , prvega temnopoltega sodnika vrhovnega sodišča. Odločitev so sicer podprli številni poslanci iz obeh strank, toda vodstvo senata za zdaj molči, ali bo dovolilo glasovanje o predlogu, prav tako ni jasno, ali bo zakon podpisal Donald Trump , saj je ameriški predsednik do zdaj nasprotoval odstranjevanju simbolov konfederacije in je na ta način skušal razgreti svojo volilno bazo.

Toda republikansko vodstvo senata je pripravilo svojo različico reform, ki pa je bila po mnenju demokratov tako razvodenela, da so preprečili glasovanje o njej. K temu jih je spodbujala tudi organizacija za državljanske pravice temnopoltih NAACP. Demokrati so upali, da bodo desnico tako prisilili k uradni razpravi o obeh predlogih in poskusu iskanju kompromisa. Toda republikanci so bili prepričani, da bi bila pogajanja izgubljanje časa, saj naj bi demokrati propad reforme želeli uporabiti kot del streliva za volilni boj. Reforma je tako potisnjena v ozadje, avgusta se začnejo kongresne počitnice in nato volilna kampanja, tako da do novembra ne bo več resnih zakonodajnih razprav.

Ideja, ne organizacija

Kongresniki bi si morda premislili, če bi se znova razširil obsežen val protestov. Američani dva meseca po smrti temnopoltega Georgea Floyda pod kolenom belega policista še vedno odhajajo na ulice, le da v precej manjšem številu. Kar pa ne pomeni, da se je gibanje Življenja temnopoltih so pomembna (BLM) izpelo. Ko je Alicia Garza 2013 na družbenem omrežju Facebook prvič zapisala, da so življenja temnopoltih pomembna, ni nastala organizacija, pač pa ideja, ki prežema milijone Američanov. In vedno znova vzkipi, ko so priča novemu policijskemu nasilju nad temnopoltimi državljani in novim dokazom o prežetosti države s sistemskim rasizmom.