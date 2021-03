Na vidiku nov test brisa kože za odkrivanje Parkinsonove bolezni

Raziskovalna skupina je nato nadaljevala z uporabo masne spektrometrije za odkrivanje spojin. Raziskave, ki so jih izvedli na 500 ljudeh, so pokazale, da kožni test tiste s Parkinsonovo boleznijo pravilno identificira v osmih od desetih primerov.

Raziskovalci so do tega, morda revolucionarnega odkritja prišli potem, ko je zdravnike presenetila s sposobnostjo zaznavanja Parkinsonove bolezni s pomočjo vonja. Upokojena 68-letna medicinska sestra Joy Milne iz Pertha je leta, preden so diagnozo Parkinsonove bolezni postavili njenemu možu Lesu, pri njem opazila nenavaden vonj.

"Verjamemo, da so naši rezultati izjemno spodbuden korak k testom, s katerimi bi lahko diagnosticirali in spremljali Parkinsonovo bolezen," je dejala raziskovalka Perdita Barran. "Ne le, da je test hiter, preprost in neboleč, ampak bi moral biti tudi stroškovno zelo ugoden, saj uporablja obstoječo tehnologijo, ki je že splošno dostopna,"je dodala.

"Zdaj si prizadevamo, da bi svoje ugotovitve posredovali naprej, da bi izboljšali test in še bolj izboljšali natančnost," je povedala in dodala, da si želijo, da bi test lahko začeli uporabljati tudi v zdravstvenih domovih ter da bi tako razvili natančnejšo diagnostiko in način za boljše zdravljenje te izčrpavajoče bolezni.

Napredovanje bolezni

Za zdaj sicer velja, da je diagnozo za Parkinsonovo bolezen težko postaviti, preprostega testa namreč za zdaj še ni bilo. Oboleli običajno obiščejo več zdravnikov specialistov, diagnosticiranje pa lahko traja tudi več let.

Raziskovalci zbirajo sredstva za nadaljnji razvoj svojega testa, za katerega menijo, da bi lahko pomagal tudi slediti napredovanju bolezni in bi lahko pokazal, ali zdravljenje na molekularni ravni dejansko deluje.

V njihovi zadnji študiji, ki je bila objavljena v revijiNature Communications, kaže na to, da med napredovanjem bolezni prihaja do sprememb v regulaciji lipidov v celicah.

"Ta test bi lahko ljudem spremenil življenje"

"Kljub temu da je bila moja diagnoza sčasoma potrjena, bi mi hiter in preprost diagnostični test za Parkinsonovo bolezen dal priložnost, da prej začnem zdravljenje in bolj uživam v življenju," je povedala in dodala, da je zaradi napačnih diagnoz izgubila toliko let, saj ni mogla nadaljevati s kariero reševalke ali pa delati v zdravstveni negi.

"Ta test bi lahko ljudem, ki živijo s Parkinsonovo boleznijo in iščejo odgovore, kot sem jih jaz, spremenil življenje," je sklenila.