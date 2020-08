Na virtualni konvenciji Bidna tudi uradno potrdili za predsedniškega kandidata

V imenu levega oziroma progresivnega dela demokratske stranke je nastopila newyorška kongresnica Alexandria Ocasio Cortez , ki je za predsednika nominirala senatorja iz Vermonta Bernieja Sandersa , vendar simbolično, saj Sanders ni dobil zadostne podpore in je sam že podprl Bidna. Je pa napovedala, da Bidna v primeru zmage čaka pritisk levice v smeri splošnega zdravstva in brezplačnega visokega šolstva.

Biden je osvojil dovolj delegatov z volitvami že junija, formalno pa sta ga nominirala zvezni senator iz Delawara Chris Coons in kongresnica iz iste države Lisa Blunt Rochester skupaj z varnostnico Jacquelyn Brittany , ki je Bidna srečala naključno lani v dvigalu stolpnice New York Timesa in se povsem navdušila.

Osrednji del drugega dneva konvencije je bila oddaja delegatskih glasov za Bidna iz vseh 50 držav ZDA in sedmih teritorijev ter videokolaž 17 govornikov, ki so dobili vlogo osrednjega govornika konvencije na čelu z nekdanjo kandidatko za guvernerko Georgie Stacey Abrams .

Clinton dobil le pet minut

V starih časih bi bil zvezda večera v torek najboljši govornik, ki ga je doslej premogla demokratska stranka, Bill Clinton. Vendar pa je nekdanji predsednik ZDA v času gibanja proti spolnemu nasilju nad ženskami dobil le pet minut, ki jih je izkoristil za kritike Trumpa in podporo Bidnu.

"Najprej je rekel, da je virus pod nadzorom in bo izginil. Ko ni, se je vsak dan na televiziji hvalil, kako dobro dela. Ko mu ni bil všeč nasvet znanstvenikov, ga je ignoriral. Ko so ga vprašali o naraščanju smrti, je skomignil z rameni in dejal, da je, kar je," je Clinton opisal Trumpov odziv na pandemijo novega koronavirusa.

"V tem času bi morala biti Bela hiša poveljniški center, namesto tega je bila center nevihte. Le ena stvar se ne spremeni–Trumpova odločenost, da zanika odgovornost in preusmerja krivdo. Če želite predsednika, ki definira službo kot gledanje televizije in zbadanje ljudi na družbenem mediju, potem je Trump vaš," je dejal.

Clinton je razložil, da ima Biden načrt za ključne investicije v prihodnost, kot je inovativno financiranje tovarn, dobra delovna mesta v zelenem gospodarstvu, sodobna infrastruktura, ki podeželju zagotavlja povezanost in naložbe, ter polno udeležbo temnopoltih, drugih manjšin in žensk ter priseljencev v gospodarstvu in družbi.

Bidna je pohvalila tudi hčerka nekdanjega predsednika ZDAJohna F. Kennedyja in ga primerjala z očetom, newyorški senatorChuck Schumer pa je spomnil, da brez osvojitve senatne večine ne bo mogoče uresničiti dostopnega zdravstva, odpravo razlik v dohodkih in boja proti podnebnim spremembam.

Nekdanja vršilka dolžnosti pravosodne ministrice ZDASaly Yates je dejala, da je Trump poteptal vladavino prava, nekdanji predsednik Jimmy Carter je dejal, da ima Biden izkušnje, značaj in dostojnost za poenotenje države, nekdanji državni sekretar John Kerrypa je napadel Trumpovo zunanjo politiko ter ga zbodel, da vojakov ne more obvarovati iz bunkerja Bele hiše.

Bidnu je izrazila podporo tudi vdova republikanskega senatorja iz Arizone Johna McCaina Cindy McCain, ki je opisala prijateljstvo med možem in demokratom, proti Trumpu brez omembe njegovega imena pa se je ponovno izrekel nekdanji republikanski državni sekretar Colin Powell, ki je zagotovil, da bo Biden zaupal diplomatom in obveščevalcem, ne pa laskanju in despotom."Naša država je danes razdeljena in imamo predsednika, ki dela vse, da takšna tudi ostane," je dejal Powell.

Žena Jill spregovorila o smrti sina

Nastope je sklenila Jill Biden iz osnovne šole v Delawaru, kjer je nekoč učila angleščino. Med sprehodom po šolskih hodnikih je opisovala tišino prazne zgradbe zaradi pandemije koronavirusa ter izkušnjo s smrtjo sina Beauja, ki je leta 2015 umrl za rakom.

"Kako obnoviš zlomljeno družino? Tako kot državo. Z ljubeznijo in razumevanjem in majhnimi dejanji sočutja. S pogumom in neomajno vero. Bili so trenutki, ko nisem vedela, kako mu uspeva. Kako gre lahko naprej. Vendar pa sem vedno razumela zakaj (...) to dela za vas," je dejala Bidnova. "Zagotovil bo vodstvo, ki vas bo vredno, in v učilnicah bodo ponovno odmevali smeh in možnosti,"je dejala.

Trump je tako kot prvi dan demokratske konvencije, ko je obiskal Minnesoto in Wisconsin, poskušal ukrasti nekaj pozornosti demokratski konvenciji v torek v Iowi in Arizoni. "Bidnov načrt za priseljevanje je najbolj radikalen, ekstremen, nepremišljen, nevaren in smrtonosen od vseh dosedanjih načrtov predsedniških kandidatov. Mora biti poražen in bo poražen 3. novembra," je v Yumi na meji z Mehiko med drugim dejal Trump.