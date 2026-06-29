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Na Visu gori: ogenj pri Komiži gasijo tudi trije kanaderji

Vis, 29. 06. 2026 07.30 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
STA D.L.
Požar na Visu

Na hrvaškem otoku Vis je minulo noč izbruhnil obsežen gozdni požar. Kot so sporočili gasilci, na območju Komiže na zahodu otoka gorita borov gozd in grmičevje.

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Zagorelo je v nedeljo okoli 23. ure, ogenj pa se je hitro razširil, med drugim zaradi suhih tal in vetra. Pri gašenju posredujejo vse gasilske enote na otoku, na pomoč pa prihajajo tudi gasilci s celine, poroča portal Dalmacija danas. Ker požar še vedno ni pogašen, so zaprosili đše za pomoč z zraka, z ognejm se tako trenutno borijo tudi trije kanaderji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po prvih informacijah je zagorelo v bližini Podhumlja na območju Komiže, piše Net.hr. Kot še dodajajo, je gasilcem šlo na roke, da je ponoči vladalo brezvetrje, a se je ogenj zaradi suhih tal in vegetacije kljub temu hitro širil. Intervencija je zato izjemno zahtevna. 

Po posnetkih sode je sicer najhujše že mimo, še ugotavljajo pri Net.hr.

Po navedbah gasilcev ogenj za zdaj ne ogroža hiš ali drugih objektov.

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KOMENTARJI2

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mackon08
29. 06. 2026 08.13
Piromani na delu.
Odgovori
+1
1 0
zurc
29. 06. 2026 09.01
da zagori ob taku uri ,si skoraj drugače ne moreš razlagat
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