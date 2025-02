Na vlaku aretirali 17-letnika z nožem: dekletu priznal, da želi izvesti napad

Kot je sporočila nemška policija, je najstnik z glavne postaje v Osnabrücku poklical svoje dekle ter ji v telefonskem pogovoru povedal, da želi raniti več oseb v Hamburgu. Za tem se je 17-letnik vkrcal na vlak ICE, a do svojega cilja ni prišel.

Nemški portal Fenix poroča, da je zvezna policija mladeniča aretirala med postankom vlaka v Bremnu. Osumljenec se aretaciji ni upiral, med preiskavo pa so policisti ugotovili, da ima pri sebi tudi nož.

Zvezna policija je za varnost potnikov v Bremnu izvedla obsežne varnostne ukrepe. Pred prihodom vlaka so peron izpraznili in zaprli vse vhode na perone, zaprli pa so tudi predor za pešce na glavni postaji. Začasno je bil prekinjen tudi železniški promet na nasprotnem tiru.

Celotna operacija je trajala približno deset minut.

Pristojni so kasneje ugotovili, da večje nevarnosti za potnike ni bilo. Kljub temu so zaradi groženj in kršenja zakonov o orožju zoper najstnika uvedli preiskavo.