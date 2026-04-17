Na vlaku je pozabila 20 tarantel

Potem ko so policisti paket s pajki prevzeli na glavni železniški postaji v Tübingenu, so na njem našli natisnjen listek, s pomočjo katerega so identificirali lastnico in ki je potrjeval skladnost s predpisi o varstvu živalskih vrst, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila policija.

Vseh 20 brazilskih tarantel vrste Avicularia geroldi je bilo ob odkritju v dobrem stanju. Pajki so bili v zaboju na primeren način zapakirani v posamezne posode.

Tarantele vrste Avicularia geroldi so zelenomodri kosmati pajki s rožnatimi konci nog, ki v odrasli dobi dosežejo velikost človeške dlani.

Policija je stopila v stik z lastnico, ki je še isti dan prevzela pozabljene tarantele. Po navedbah dpa ni jasno, zakaj je nenavadno prtljago pustila na vlaku.