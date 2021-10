Na vlaku posilil žensko, ostali potniki pa le opazovali, nekateri celo snemali

Žrtev in storilec v času napada v vagonu nista bila sama, a ni nihče od ostalih potnikov posredoval (fotografija je simbolična).

Petintridesetletnega Fistona Ngoyja je ustavil šele policist v civilu, ki je (slučajno) vstopil v vagon in ga zasačil sredi napada, je na novinarski konferenci povedal šef philadelphijske policije, Thomas J. Nestel. "Ko so se vrata vagona odprla, je policist takoj opazil, kaj se dogaja," je dejal Nestel. "Storilca je potegnil z žrtve in ga odvlekel iz vlaka," je dodal.

Kot je še sporočila policija, sta Ngoy in žrtev v vlak vstopila na isti postaji, v Frankfordu v severovzhodni Philadelphii. Policist, ki je sicer zadolžen prav za nadzor dogajanja v vlakih, a takrat ni bil v službi, pa je v njun vagon vstopil šele 27 postaj (približno 40 minut vožnje) kasneje, na 69. ulici v zahodni Philadelphii. Ko je prekinil napad, je takoj poklical okrepitve. "In to je tudi edini klic, ki smo ga prejeli v zvezi z dogodkom," je povedal Nestel.

Kot je še izpostavil šef philadelphijske policije, ni posredoval nihče od ostalih potnikov, ki so bili priča posilstvu. Prav tako je poudaril, da morajo ljudje, če opazijo kaj takega, vsaj poklicati policijo. "To se lahko opravi tudi anonimno s pritiskom na gumbe za nujne primere, ki so nameščeni v vlakih," je dodal.

Izrazil je zaskrbljenost zaradi neodzivnosti potnikov, razkril je tudi, da so nadzorne kamere posnele, da so imele nekatere priče posilstva "v rokah celo pametne telefone, usmerjene proti žrtvi". Morebitne dodatne posnetke posilstva policija še išče.