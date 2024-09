Na vlaku streljal na potnike, ki so spali. Štirje umrli

Napad se je zgodil malo po 5.30. Žrtve so na vlaku sedele ločeno, po izpovedih prič pa so med napadom spale. Trije ljudje so umrli na prizorišču, četrta oseba pa kmalu po prevozu v bolnišnico, navedbe policije povzemajo ameriški mediji.

Napadalec je po dogodku zbežal, policija ga je izsledila s pomočjo varnostnih kamer in ga odpeljala v pridržanje.

Policija meni, da je šlo za osamljen incident, motiv pa uvodoma ni bil znan. Načelnik policije predela Forest Park Chris Chin je na novinarski konferenci povedal, da so osumljenca približno uro in pol po napadu ujeli s pomočjo varnostnih kamer in potnikov železnice, ki so opazili osebo, ki je ustrezala opisu napadalca.

Čikaški prometni urad (CTA) je streljanje označil za gnusno in hudo nasilno dejanje, ki se ne bi smelo zgoditi na javnem vlaku in to sredi mirnega prazničnega dne. Američani so v ponedeljek praznovali dan dela.