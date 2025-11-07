V vojaški bazi Air Force One po odprtju sumljive pošiljke zbolelo več ljudi

V ameriški vojaški bazi Joint Base Andrews (JBA) v Marylandu, kjer ima svoje operativno središče predsedniško letalo Air Force One, je prišlo do incidenta po odprtju sumljive pošiljke, poroča BBC . Kot je sporočil tiskovni predstavnik baze, je po odprtju paketa, iz katerega se je razsul neznan bel prah, več oseb pokazalo znake obolenja.

Objekt, v katerem je bil paket odprt, in z njim povezana stavba sta bila zaradi varnostnih razlogov evakuirana, območje pa je bilo zavarovano. Na kraj dogodka so bile napotene reševalne ekipe in posebna enota za ravnanje z nevarnimi snovmi (Hazmat), ki po prvih testih ni zaznala prisotnosti nevarnih substanc.

Vsi oboleli so po poročanju ameriških medijev v stabilnem stanju, medtem ko se preiskava incidenta nadaljuje. CNN navaja, da so v paketu poleg neznanega prahu našli tudi politično propagandno gradivo, a narava in namen pošiljke za zdaj ostajata nepojasnjena.