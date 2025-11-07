V vojaški bazi Air Force One po odprtju sumljive pošiljke zbolelo več ljudi

V ameriški vojaški bazi Joint Base Andrews (JBA) v Marylandu, kjer ima svoje operativno središče predsedniško letalo Air Force One, je prišlo do incidenta po odprtju sumljive pošiljke, poroča BBC. Kot je sporočil tiskovni predstavnik baze, je po odprtju paketa, iz katerega se je razsul neznan bel prah, več oseb pokazalo znake obolenja.
Objekt, v katerem je bil paket odprt, in z njim povezana stavba sta bila zaradi varnostnih razlogov evakuirana, območje pa je bilo zavarovano. Na kraj dogodka so bile napotene reševalne ekipe in posebna enota za ravnanje z nevarnimi snovmi (Hazmat), ki po prvih testih ni zaznala prisotnosti nevarnih substanc.
Vsi oboleli so po poročanju ameriških medijev v stabilnem stanju, medtem ko se preiskava incidenta nadaljuje. CNN navaja, da so v paketu poleg neznanega prahu našli tudi politično propagandno gradivo, a narava in namen pošiljke za zdaj ostajata nepojasnjena.
