Tujina

V vojaški bazi Air Force One po odprtju sumljive pošiljke zbolelo več ljudi

Maryland, 07. 11. 2025 10.39 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
9

V vojaški bazi Joint Base Andrews blizu Washingtona, kjer domuje letalo Air Force One, je po odprtju sumljive pošiljke, ki je vsebovala neznan bel prah, zbolelo več ljudi. Poslopje so evakuirali, zdravstveno stanje obolelih pa je stabilno.

V ameriški vojaški bazi Joint Base Andrews (JBA) v Marylandu, kjer ima svoje operativno središče predsedniško letalo Air Force One, je prišlo do incidenta po odprtju sumljive pošiljke, poroča BBC. Kot je sporočil tiskovni predstavnik baze, je po odprtju paketa, iz katerega se je razsul neznan bel prah, več oseb pokazalo znake obolenja.

Air Force One
Air Force One FOTO: AP

Objekt, v katerem je bil paket odprt, in z njim povezana stavba sta bila zaradi varnostnih razlogov evakuirana, območje pa je bilo zavarovano. Na kraj dogodka so bile napotene reševalne ekipe in posebna enota za ravnanje z nevarnimi snovmi (Hazmat), ki po prvih testih ni zaznala prisotnosti nevarnih substanc.

Vsi oboleli so po poročanju ameriških medijev v stabilnem stanju, medtem ko se preiskava incidenta nadaljuje. CNN navaja, da so v paketu poleg neznanega prahu našli tudi politično propagandno gradivo, a narava in namen pošiljke za zdaj ostajata nepojasnjena.

beli prah Air Force One vojaška baza obolenje
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Justice4all
07. 11. 2025 12.00
Odkar se je USA spravila nad narkokartele,se bodo le ti spremenili v teroriste...USA nima šans dobiti vojno proti kartelom in drogi,saj to je del CIA in USA kulture.
ODGOVORI
0 0
Andrej Lon?ar3
07. 11. 2025 11.47
-1
Nov New Yorški župan jim je poslal prvo bombo-njero....
ODGOVORI
0 1
konc
07. 11. 2025 11.43
+2
Krivci bodo verjetno: A: Rusi, B: Kitajci ali C: Venezuela.
ODGOVORI
3 1
slayer2
07. 11. 2025 12.00
Bo kar antifa za tem!!!
ODGOVORI
0 0
Roadkill
07. 11. 2025 11.38
+0
"ki po prvih testih ni zaznala prisotnosti nevarnih substanc" po tem sklepam da gre za njim neznano substanco
ODGOVORI
1 1
lilihip
07. 11. 2025 11.34
-2
Rusi so krivi
ODGOVORI
0 2
jedupančpil
07. 11. 2025 11.33
+1
ah ja
ODGOVORI
1 0
JanezNovak13
07. 11. 2025 11.31
+6
Zanimivo. "ni zaznala prisotnosti nevarnih substanc." in "zbolelo več ljudi" Se pravi, da so bile prisotne nevarne substance, če so zboleli. Ali kako? Zaradi psihe?
ODGOVORI
6 0
travc
07. 11. 2025 11.28
+0
S tem posipamo.
ODGOVORI
1 1
