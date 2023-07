Na vojaški paradi v Pjongjangu predstavili nove drone in rakete

Voditelj Severne Koreje Kim Jong-un je v četrtek zvečer na vojaški paradi v Pjongjangu, ki so se je udeležili tudi člani delegacij iz Kitajske in Rusije, med njimi ruski obrambni minister Sergej Šojgu, predstavil nove tipe brezpilotnih letalnikov in medcelinskih balističnih raket (ICBM).

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA je poročala, da so bili na vojaški paradi na ogled napredni brezpilotni letalniki in rakete dolgega dosega, vključno z raketami ICBM tipa hwasong-17 in hwasong-18. Vojaške parade v Pjongjangu ob 70. obletnici konca korejske vojne sta se udeležili delegaciji iz Kitajske in Rusije. Del slednje je bil tudi ruski obrambni minister Sergej Šojgu, ki se je s Kim Jong-unom posebej sestal v sredo. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Člani obeh delegacij so bili sicer sploh prvi tuji predstavniki, ki so obiskali Severno Korejo od začetka pandemije covida-19. Med Severno in Južno Korejo je bilo 27. julija leta 1953 sklenjeno premirje, ki je tehnično gledano zgolj zamrznilo, ne pa tudi končalo korejske vojne. Kljub temu v Pjongjangu na ta dan slavijo "dan zmage". Severna Koreja je sicer zaradi svojega jedrskega programa v veliki meri mednarodno izolirana, vendar ohranja ohlapne stike z dvema stalnima članicama Varnostnega sveta ZN: Kitajsko in Rusijo. PREBERI ŠE Prihod ameriške podmornice v Južno Korejo, Pjongjang odgovoril z balistično raketo Dogajanje ob proslavi dneva zmage na severu korejskega polotoka so medtem budno spremljali v Seulu in Washingtonu, ki sta v zadnjem obdobju na nezadovoljstvo Pjongjanga še okrepila vojaško sodelovanje.