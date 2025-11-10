Svetli način
Tujina

Na volitvah mu niso prišli blizu, zdaj bi ga deportirali

New York, 10. 11. 2025 09.05 | Posodobljeno pred 36 minutami

Antisemit, socialist, komunist, terorist. Vse to 34-letnemu Zohranu Mamdaniju, ki je prepričljivo slavil na volitvah za župana New Yorka, očitajo posamezniki iz republikanske stranke. Med njimi predsednik Donald Trump, še glasnejši pa je član predstavniškega doma Andy Ogles, ki bi Mamdaniju odvzel državljanstvo in ga deportiral.

Zohran Mamdani
Zohran Mamdani FOTO: AP

Številni republikanci v ZDA ne morejo preboleti gladke zmage Zohrana Mamdanija na volitvah za newyorškega župana. Med njimi je, kot je znano, tudi predsednik Donald Trump, ki je celo zagrozil, da bo v primeru zmage v Ugandi rojenega 34-letnika New Yorku zmanjšal zvezno financiranje. 

Trump je takrat med drugim zapisal, da bi "kot predsednik New Yorku težko dal veliko denarja", saj bi bil "denar za komunista zapravljen denar". 

Prav na obtožbah, da je komunist, poleg tega pa še terorist, napade nanj gradi še en republikanski politik, član predstavniškega doma Andy Ogles. Ta je že junija na generalno državno tožilko Pam Bondi naslovil poziv, naj sproži postopek denaturalizacije Mamdanija, poroča Al Jazeera. V pismu ga je označil za "antisemita, socialista in komunista, ki bo uničil veličastno mesto New York", in zahteval njegovo deportacijo. Prav tako je zapisal, da je ameriško državljanstvo pridobil, ker je lagal o svojih povezavah s komunizmom in terorizmom. 

Tik pred volitvami je politik, znan tudi po svojih skrajno desnih stališčih, svoje zahteve ponovil. Spet se je obrnil na Pam Bondi, tokrat z zahtevo, naj proti njemu začne preiskavo. "Če je Mamdani lagal v svojih dokumentih za naturalizacijo, potem nima pravice biti ameriški državljan, še manj pa kandidirati za župana New Yorka. Velikemu ameriškemu mestu grozi, da ga bo vodil komunist, ki je javno podprl teroristično ideologijo," je zapisal v javno objavljenem sporočilu.

ZDA od kandidatov za naturalizacijo zahtevajo, da razkrijejo vse morebitne povezave s terorizmom ali komunizmom, politični nasprotniki pa Mamdaniju radi očitajo spogledovanje s slednjim. Trdijo namreč, da je politična organizacija Ameriški demokratični socialisti (DSA), katere član je in ki deluje znotraj demokratske stranke, v resnici komunistična, kar pa ne drži.

Na možnost odvzema državljanstva je sicer namignil tudi Trump, ko je dejal: "Številni trdijo, da je v državi nelegalno. To bomo preverili." Prav tako smo od ameriškega predsednika lahko že večkrat slišali, da ima Mamdanija za komunista. "V tej državi ne potrebujemo komunista, če pa ga že imamo, ga bom v imenu naroda zelo pozorno spremljal," je dejal nekaj mesecev pred volitvami. 

Mamdani se je rodil v Ugandi staršema indijskega rodu. Ko je bil star sedem let, se je družina preselila v ZDA, ameriški državljan pa je postal leta 2018. 

