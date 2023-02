Na volitvah na Cipru slavil nekdanji zunanji minister Hristodulides

Hristodulides je sicer pred volitvami izstopil iz vladajoče konservativne stranke DISY in se na volitve podal kot neodvisen kandidat, prav tako pa je kot neodvisen kandidat nastopil Mavrojianis, ki ga je podprla opozicijska komunistična stranka AKEL.

49-letni Hristodulides je bil v vladi predsednika Anastasiadesa zunanji minister od leta 2018 do lani, ko se je odločil za predsedniško kandidaturo. Pred tem je bil štiri leta tiskovni predstavnik vlade. Tako kot njegov protikandidat je napovedal strožje ukrepanje zoper nezakonite migracije in okrepitev nadzora na mejah.

Prav tako se novoizvoljeni predsednik zavzema za brezkompromisno držo proti Turčiji, ki podpira samooklicano Turško republiko Severni Ciper, in zahteva, da EU Turčijo izolira.

Neposredno izvoljeni predsednik države imenuje in vodi vlado na Cipru, zato so te volitve pomembne za državo. Novi voditelj se bo po napovedih moral spopasti z draginjo, korupcijo, nezakonitimi migracijami in zamrznjenim mirovnim procesom na razdeljenem sredozemskem otoku.

Volitve so sicer potekale samo na južnem delu Cipra. Ciper je namreč od leta 1974 razdeljen na južni, večinsko grški, in severni, večinsko turški del. Republika Ciper na jugu je mednarodno priznana in od leta 2004 članica EU, medtem ko samooklicano Turško republiko Severni Ciper priznava samo Turčija.