Na volitvah na Švedskem rezultat pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca

Po preštetih 94 odstotkih glasov ima levi blok, v katerega poleg največjih Socialdemokratov spadajo še tri stranke, prednost približno 20.000 glasov. V 349-članskem parlamentu bi mu to glede na trenutne izide prineslo 176 mandatov, medtem ko bi jih Kristerssonov desni blok, v katerem so med prav tako štirimi strankami tudi skrajno desni Švedski demokrati, zasedel 173. "Zaenkrat smo v vodstvu. In če se bo to potrdilo, bo Švedska dobila novo vlado," je podpornikom v nedeljo zvečer dejala Magdalena Andersson, ki je bila med letoma 2021 in 2022 prva švedska premierka. Njena stranka, ki je Švedsko vodila večino 20. stoletja in ostaja največja v državi, je sicer na poti do najslabšega rezultata v več kot sto letih - zbrala naj bi 28 odstotkov glasov.

Magdalena Andersson FOTO: AP

Trenutni premier Ulf Kristersson, čigar Zmerna stranka si obeta skoraj 20-odstotno podporo, napoveduje, da bo v primeru potrditve trenutnih izidov spoštoval prizadevanja Andersson za sestavo vlade s še tremi strankami na levici. Opozoril je sicer na velike razlike med njimi, zlasti med Levico in Sredino, ter menil, da se jim ne bo uspelo uskladiti glede vladnega programa. "Tako da bom, četudi bi današnji rezultati obstali, preučil, če znotraj te nesocialistične parlamentarne večine obstajajo možnosti za oblikovanje delujoče vladne sestave," je dejal podpornikom. "Katera vlada bo v prihodnjih letih vodila Švedsko, je še odprto vprašanje," je dejal.

Ulf Kristersson FOTO: AP

Za eno od presenečenj volitev so poskrbeli skrajno desni Švedski demokrati, ki so od vstopa v parlament leta 2010 tokrat prvič izgubili podporo - zbrali naj bi 17,6 odstotka glasov, medtem ko so jih leta 2022 imeli še 20,6 odstotka. "Nimamo še celovitih rezultatov, a jasno je, da smo glede na izid izpred štirih let izgubili nekaj odstotnih točk," je v nedeljo zvečer dejal vodja stranke Jimmie Akesson. Se mu pa zdi uspeh, da se njihovi podporniki ne bojijo več izraziti podpore stranki, ki je dolgo veljala za politično izobčenko. "Sedaj je po vsej državi veliko več ljudi, ki jim ni več težko reči, da so Švedski Demokrati," je dejal Akesson.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Volitve na Švedskem AP

Volitve na Švedskem AP

Volitve na Švedskem AP



