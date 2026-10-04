Na volitvah v BiH nove tehnologije, ki naj bi otežile zlorabe

Volivci izbirajo predstavnike v državnem parlamentu, parlamentih obeh entitet - Federacije BiH in Republike Srbske - ter člane skupščin desetih kantonov federacije. Volijo tudi tri člane predsedstva BiH ter predsednika in podpredsednika Republike Srbske. Za skupno 518 mandatov se poteguje 7028 kandidatov.

Med vodilnimi političnimi silami so bošnjaška Stranka demokratske akcije (SDA) in Socialdemokratska stranka BiH (SDP BiH), ki s strankama Narod in pravica (NiP) in Naša stranka sestavlja koalicijo Trojka, ter največji stranki Srbov in Hrvatov v BiH - Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD) in HDZ BiH.

Vodilni srbski politik in predsednik SNSD Milorad Dodik zaradi sodne prepovedi ne more kandidirati.

Volitve prvič potekajo ob uporabi novih volilnih tehnologij, kot so preverjanje identitete volivcev na podlagi biometričnih podatkov, skeniranje glasovnic in elektronski prenos volilnih izidov.