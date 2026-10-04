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Na volitvah v BiH nove tehnologije, ki naj bi otežile zlorabe

Sarajevo, 04. 10. 2026 08.47 pred 18 minutami 1 min branja 1

Avtor:
U. Z. K. STA
Volitve v BiH

Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah je uporaba novih volilnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volilnih zlorab in povečale zanesljivost izidov.

Volivci izbirajo predstavnike v državnem parlamentu, parlamentih obeh entitet - Federacije BiH in Republike Srbske - ter člane skupščin desetih kantonov federacije. Volijo tudi tri člane predsedstva BiH ter predsednika in podpredsednika Republike Srbske. Za skupno 518 mandatov se poteguje 7028 kandidatov.

Med vodilnimi političnimi silami so bošnjaška Stranka demokratske akcije (SDA) in Socialdemokratska stranka BiH (SDP BiH), ki s strankama Narod in pravica (NiP) in Naša stranka sestavlja koalicijo Trojka, ter največji stranki Srbov in Hrvatov v BiH - Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD) in HDZ BiH.

Vodilni srbski politik in predsednik SNSD Milorad Dodik zaradi sodne prepovedi ne more kandidirati.

Volitve prvič potekajo ob uporabi novih volilnih tehnologij, kot so preverjanje identitete volivcev na podlagi biometričnih podatkov, skeniranje glasovnic in elektronski prenos volilnih izidov.

Nove naprave so nameščene na vseh voliščih, ki jih je več kot 5500. Z njimi želijo preprečili goljufije, kot sta kraja identitete in večkratno glasovanje. Skeniranje glasovnic pa omogoča hitro obdelavo glasov in zagotavlja točne rezultate glasovanja.

Volitve glede na ocene volilne komisije spremlja okoli 30.000 domačih in tujih opazovalcev. Volišča se bodo zaprla ob 19. uri, prve izide pa je mogoče pričakovati po 20. uri.

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Delavec_Slo
04. 10. 2026 09.04
NA EVO, ŠE BOSANCI NAS PREHITEVAJO, BRAVO DVK, VSAKE 4 LETE DELATE, OSTALO PA SAMO PLAČO CUZATE!
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