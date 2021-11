Na volitvah v Bolgariji slavila nova sredinska stranka

Kiril Petkov (levo) in Asen Vassilev sta skupaj ustanovila PP. Kot sta dejala, sta pripravljena sprejemati kompromise.

41-letni Petkov in 44-letni Asen Vasilev , ki sta skupaj ustanovila PP, trdita, da sta pripravljena sprejemati kompromise. Politična novinca, ki sta študirala na Harvardu, sta si priljubljenost pridobila kot ministra v prehodni vladi. Zavezana sta boju proti korupciji in zlorabi oblasti.

Po napovedih bolgarskih političnih analitikov bi lahko PP vlado oblikovala s socialistično stranko BSP, konservativno koalicijo Demokratična Bolgarija in populistično stranko Obstaja takšen narod (ITN). Prvi velik politični izziv bo sprejetje državnega proračuna za leto 2022. Bolgarija pričakuje tudi prva sredstva iz evropskega sklada za obnovo po pandemiji covida-19.

Kiril Petkov in Asen Vassilev se veselita uspeha.

Potencialne koalicijske partnerice PP se bodo odpovedale ideološkemu boju

Tudi v potencialnih koalicijskih partnericah PP zatrjujejo, da so se iz napak po parlamentarnih volitvah v aprilu in juliju nekaj naučili in da se nameravajo v imenu oblikovanja vlade odpovedati ideološkim bojem.

Podporo takšni vladi je sicer napovedala tudi stranka turške manjšine DPS, čeprav je Petkov zavrnil možnost koalicijskih pogajanj z njo.

Javnomnenjske ankete so sicer še nekaj dni pred volitvami zanesljivo zmago napovedovale stranki Gerb nekdanjega premierja Bojka Borisova, ki je Bolgariji vladala 12 let. Glede na začasne izide je prejela 22,2 odstotka glasov.

Včeraj tudi prvi krog predsedniških volitev

Ob parlamentarnih so v nedeljo v Bolgariji potekale tudi predsedniške volitve, na katerih sta se glede na začasne izide v drugi krog uvrstila sedanji predsednik Rumen Radev in rektor univerze v Sofiji Anastas Gerdžikov. Radeva je po izidih vzporednih volitev podprlo približno 49 odstotkov, Gerdžikova pa 22 odstotkov volivcev. Drugi krog bo potekal že to nedeljo.