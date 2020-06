Na volitvah v Franciji ob nizki udeležbi slavili Zeleni

Zeleni tako nadaljujejo uspešen pohod, ki so ga začeli z dobrim rezultatom na lanskih volitvah Evropskega parlamenta. Yannick Jadot , evropski poslanec francoskih Zelenih, je nedeljsko zmago označil kot "zgodovinsko" in ocenil, da smo priča "neverjetnemu zelenemu valu".

V Perpignanu je medtem zmago razglasil skrajno desni Nacionalni zbor Marine Le Pen. To je prvič, da je neka protekcionistična, proti EU usmerjena stranka prevzela nadzor v mestu z več kot 100.000 prebivalci.

Nedeljski drugi krog lokalnih volitev je sicer sledil prvemu, ki je potekal 15. marca. Takrat so mestne svete in župane že izvolili v več kot 30.000 francoskih občinah, v nekaj manj kot 5000 pa je bil potreben še en krog. Ta naj bi po prvotnih načrtih potekal 22. marca, a so ga preložili, saj je Macron že dan po prvem krogu zaradi pandemije covida-19 razglasil karanteno.

Vlada je bila zaradi izvedbe prvega kroga volitev tik pred zaprtjem velikega dela javnega življenja deležna ostrih kritik, veliko ljudi se glasovanja takrat niti ni udeležilo, tako da ga je zaznamovala nizka volilna udeležba - doma je ostalo kar 55 odstotkov volivcev.

Tokrat so glasovanje spremljali ukrepi za zajezitev širjenja virusa, kot sta nošnja zaščitnih mask in omejevanje števila volivcev na voliščih. A udeležba je bila še nižja kot marca, po podatkih francoskega notranjega ministrstva le okoli 40,5-odstotna.

Tokratno glasovanje je bilo prvi lakmusov test političnega razpoloženja francoskega volilnega telesa po več tednih omejevalnih ukrepov in po okoli 30.000 smrti zaradi covida-19 v Franciji. Pričakovano je kot največja poraženka izšla Macronova stranka Naprej republika. Preoblikovanje vlade - z njim naj bi skušal Macron pridobiti nazaj del levo usmerjenega telesa, ki so mu ga na lokalnih volitvah "ukradli"Zeleni in druge leve stranke - je zato skorajda neizbežno.

Najverjetneje bo predsednik tudi moral poiskati novega premierja, saj je sedanjiEdouard Philippev nedeljo slavil na županskih volitvah v severnem pristaniškem mestu Le Havru. To je bila sicer v nedeljo ena redkih svetlih točk za Macronov tabor. Teoretično sicer francoska ustava Philippu omogoča, da delo župana za čas, ko vodi vlado, prepusti nekomu drugemu.