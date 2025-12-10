Svetli način
Na vozniškem sedežu tipkala po mobitelu, volan medtem prepustila malčku

Berlin, 10. 12. 2025 16.05 | Posodobljeno pred 1 uro

M.P.
10

Nemška policija je v torek zvečer opazila šokantno vedenje ženske, ki je vozila po avtocesti. Ženska, ki je sedela za volanom, je namreč med vožnjo uporabljala mobilni telefon, volan pa je medtem zaupala v roke malčka, ki ji je sedel na kolenu.

Kot poroča nemški portal Presse, je policijska patrulja v torek pozno zvečer v bližini Ramsteina na avtocesti A6 zasledila žensko, ki je med vožnjo tipkala po mobilnem telefonu. Že slednje je med vožnjo prepovedano, čeprav na žalost ne tako redko, a veliko bolj šokantno je bilo dejstvo, da je imela voznica v naročju še ne dve leti starega otroka, ki je z obema rokama držal volan.

Nemška policija
Nemška policija FOTO: Shutterstock

Nemški policisti so vozilo z avtoceste usmerili pri prvem izvozu in žensko odpeljali na zaslišanje. Po poročanju medija pa slednja pred policisti ni pokazala nikakršnega obžalovanja. Dejala je le, da se njen otrok ne počuti dobro ter da ga je zato želela odpeljati v restavracijo s hitro prehrano.

Zoper žensko so zdaj uvedli formalno preiskavo, o dogodku pa bodo zaradi njenega ravnanja in pomislekov glede ogrožanja otroka obvestili več različnih organov.

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ššajtrga
10. 12. 2025 17.39
Mesec dni odkar so človeka fentali. Obtožnice ni.
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
10. 12. 2025 17.26
+4
... še dobro, da Nikica noče imeti otrok .. !!!
ODGOVORI
5 1
a.kralj1994
10. 12. 2025 17.03
+8
kaj takega se lahko spomne le ženska influencerka, ki se ji mudi objavljati vsak svoj korak...neverjetno, a resnično...
ODGOVORI
8 0
?erniGad
10. 12. 2025 16.48
+5
Ok, ta ženska je bolana "vplivnica", itak! Ne razumem, da moraš med vožnjo všečkat, ... Definitivno, prometnih nesreč je zaradi uporabe mobijev med vožnjo več, kot zaradi alkohola! Ne, nisem proti alkoholu (v razumnih mejah!), bi pa drastično dvignil kazen za uporabo mobija med vožnjo!!! Sem še zmeraj prepričan, da je kot vzrok prometnih nesreč uporaba telefona med vožnjo daleč na 1. mestu kot najpogostejši vzrok!
ODGOVORI
5 0
brusilec
10. 12. 2025 16.43
+9
taka oseba nima biti starš... otroka vzeti, ker ni sposobna.. pri meni 10 let niso sedeli spredaj, kaj šele da bi prijel volan.. ko bo čas, bomo.. najprej v kaki igrci, kasneje pa zares
ODGOVORI
9 0
Maxx365
10. 12. 2025 16.39
+8
In po obroku v restavraciji s hitro hrano se bo malček počutil mnogo bolje in ne bo več sitnaril da hoče vozit avto 🤣
ODGOVORI
8 0
enapi
10. 12. 2025 16.37
+8
Dejala je le, da se njen otrok ne počuti dobro ter da ga je zato želela odpeljati v restavracijo s hitro prehrano.
ODGOVORI
8 0
jablan
10. 12. 2025 17.10
+4
V bistvu jo je on odpeljal
ODGOVORI
4 0
bronco60
10. 12. 2025 16.29
+10
Pri nas tudi vidim, večkrat, vplivnega človeka, ki svojega 4 letnega vnuka vozi na prednjem sedežu, neprivezanega, čisto na frej. Grozno.
ODGOVORI
10 0
miabi
10. 12. 2025 16.50
+3
Ja, če jih opozoriš, ti pa reče, saj je moj otrok in moj avto, zase se brigaj. Obup
ODGOVORI
3 0
