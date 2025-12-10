Na vozniškem sedežu tipkala po mobitelu, volan medtem prepustila malčku

Kot poroča nemški portal Presse , je policijska patrulja v torek pozno zvečer v bližini Ramsteina na avtocesti A6 zasledila žensko, ki je med vožnjo tipkala po mobilnem telefonu. Že slednje je med vožnjo prepovedano, čeprav na žalost ne tako redko, a veliko bolj šokantno je bilo dejstvo, da je imela voznica v naročju še ne dve leti starega otroka, ki je z obema rokama držal volan.

Nemški policisti so vozilo z avtoceste usmerili pri prvem izvozu in žensko odpeljali na zaslišanje. Po poročanju medija pa slednja pred policisti ni pokazala nikakršnega obžalovanja. Dejala je le, da se njen otrok ne počuti dobro ter da ga je zato želela odpeljati v restavracijo s hitro prehrano.

Zoper žensko so zdaj uvedli formalno preiskavo, o dogodku pa bodo zaradi njenega ravnanja in pomislekov glede ogrožanja otroka obvestili več različnih organov.