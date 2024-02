Na vratih, ki jih je med letom odtrgalo z letala, so manjkali vijaki

Ameriški nacionalni odbor za varnost v prometu je objavil prve ugotovitve svoje preiskave incidenta, ki se je v začetku januarja zgodil na letalu družbe Alaska Airlines. V poročilu je zapisano, da so pri vratih manjkali štirje ključni vijaki, ki naj bi poskrbeli za to, da bi vrata, ki sicer tudi niso bila v uporabi, ostala pritrjena, poroča BBC.

Na letalu je tako nastala luknja, zrak v letalu pa se je hitro izenačil z redkejšim zunanjim zrakom. Posledično je tlak na letalu hitro upadel, s stropa pa so se spustile maske.

Kot smo že poročali, se je incident zgodil le nekaj minut po vzletu letala družbe Alaska Airlines. Nenadoma je z letala odletela panelna plošča, ki je prekrivala neuporabljen zasilni izhod – takšni plošči pravijo tudi "zamašek za vrata". V poročilu avtorji navajajo, da se je plošča s položaja najverjetneje premaknila, nato pa odpadla prav zato, ker so manjkali vijaki.

Na ugotovitve se je že odzval proizvajalec letal Boeing in prevzel odgovornost za dogodek. "Kaj takega se na letalu, ki zapusti našo tovarno, ne sme zgoditi," je povedal izvršni direktor Boeinga Dave Calhoun in dodal, da se morajo za svoje stranke in njihove potnike enostavno bolj potruditi. Kot pravi, zdaj pripravljajo celovit načrt za krepitev kakovosti in zaupanje njihovih deležnikov.

Glede na poškodbe panelne plošče in njeni tečaji, pa tudi pomanjkanje poškodb na območjih, kjer bi morali biti zapahi, nakazujejo na to, da so ti manjkali, še preden je vrata "odneslo", piše v poročilu.

Tako imenovan "zamašek za vrata" je izdelal Boeingov dobavitelj Spirit AeroSystems. V trup letala so ga namestili, še preden je bil dostavljen naročniku, vendar pa je bil "zamašek" glede na predhodno poročilo v tovarni z letala odstranjen zaradi poškodb, ki so nastale med proizvodnim procesom, še poroča BBC .

So ob ponovni namestitvi panelne plošče pozabili na vijake?

Obljube, da se bodo izboljšali: dodatni pregledi letal in dobavne verige

Odzval se je tudi Spirit AeroSystems, ki pravi, da bo še naprej tesno sodeloval Boeingom in regulatorji pri "nenehnem izboljševanju procesov in izpolnjevanju najvišjih standardov varnosti, kakovosti in zanesljivosti".

Boeing se je sicer že večkrat soočil z ostrimi kritikami glede svoje korporativne kulture in postopkov nadzora kakovosti. Inšpekcijski pregledi so namreč pri pregledih drugih letal iste specifikacije že razkrili denimo ohlapno pritrjene vijake in druge pritrdilne elemente.

Izvršni direktor Boeinga je po poročanju BBC-ja dejal, da bo nov načrt za izboljšanje vključeval "pomembne in dokazano uspešne ukrepe" in dodal, da bodo letala pregledovali na vsakem koraku. Letalski proizvajalec bo izvajal dodatne preglede vratnih "zamaškov" in celotni postopek odstranitve tudi dokumentiral.

Vključili naj bi še dodatne preglede dobavne verige in neodvisnega ocenjevalca. "Ta dodaten nadzor – od nas samih, našega regulatorja in naših strank – nas bo izboljšal. Tako preprosto je," je dejal Calhoun.