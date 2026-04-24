Tujina

Putin na vrhu G20? 'Bilo bi koristno če bi prišel'

Washington, 24. 04. 2026 10.30 pred 23 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA N.V.
Vrh skupine G20

ZDA nameravajo na decembrski vrh skupine G20 v Miamiju povabiti ruskega predsednika Vladimirja Putina, so po poročanju časnika Washington Post povedali ameriški vladni uradniki. Predsednik Donald Trump je medtem dejal, da ni seznanjen z vabilom Putinu, a da njegovi prisotnosti na vrhu ne bi nasprotoval.

"Uradna vabila za zdaj še niso bila izdana, toda Rusija je članica G20 ter bo povabljena na ministrska srečanja in vrh voditeljev," je za Washington Post potrdil neimenovani visoki uradnik.

"Verjetno bi bilo zelo koristno, če bi (Putin) prišel," pa je v Ovalni pisarni na vprašanje o udeležbi ruskega predsednika odvrnil Trump. Menil je, da se je treba pogovarjati z vsemi, obenem pa podvomil, da bi se Putin želel udeležiti vrha, tudi če bo povabljen.

Vladimir Putin in Donald Trump
Vladimir Putin in Donald Trump
FOTO: AP

Namestnik ruskega zunanjega ministra Aleksandr Pankin je medtem v pogovoru za rusko tiskovno agencijo Ria Novosti dejal, da so ZDA ponudile vabilo "na najvišji ravni". Ob tem je poudaril, da je do dogodka še več mesecev in da še ni znano, ali bodo povabilo sprejeli, poroča Washington Post. "Bog ve, kaj se bo zgodilo do takrat," je še dejal namestnik ministra.

Vrh skupine najmočnejših svetovnih gospodarstev G20, ki združuje 19 držav ter Evropsko in Afriško unijo, bodo decembra gostile ZDA, in sicer v Trumpovem golf centru v Doralu na Floridi.

Putin na vrhu G20 ni sodeloval od leta 2019, najprej zaradi pandemije covida-19, pozneje pa zaradi vojne v Ukrajini, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

First Last
24. 04. 2026 11.00
A so zmesan, putino vabilo le v temnico
bibaleze
