Putin na vrhu G20? 'Bilo bi koristno če bi prišel'

"Uradna vabila za zdaj še niso bila izdana, toda Rusija je članica G20 ter bo povabljena na ministrska srečanja in vrh voditeljev," je za Washington Post potrdil neimenovani visoki uradnik.
"Verjetno bi bilo zelo koristno, če bi (Putin) prišel," pa je v Ovalni pisarni na vprašanje o udeležbi ruskega predsednika odvrnil Trump. Menil je, da se je treba pogovarjati z vsemi, obenem pa podvomil, da bi se Putin želel udeležiti vrha, tudi če bo povabljen.
Namestnik ruskega zunanjega ministra Aleksandr Pankin je medtem v pogovoru za rusko tiskovno agencijo Ria Novosti dejal, da so ZDA ponudile vabilo "na najvišji ravni". Ob tem je poudaril, da je do dogodka še več mesecev in da še ni znano, ali bodo povabilo sprejeli, poroča Washington Post. "Bog ve, kaj se bo zgodilo do takrat," je še dejal namestnik ministra.
Vrh skupine najmočnejših svetovnih gospodarstev G20, ki združuje 19 držav ter Evropsko in Afriško unijo, bodo decembra gostile ZDA, in sicer v Trumpovem golf centru v Doralu na Floridi.
Putin na vrhu G20 ni sodeloval od leta 2019, najprej zaradi pandemije covida-19, pozneje pa zaradi vojne v Ukrajini, navaja francoska tiskovna agencija AFP.
