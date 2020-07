Na vrhu EU rojstnodnevna darila za Merklovo, Janša na pot s Kurzem

Vodja varčne četverice, nizozemski premier Mark Rutte je ob prihodu na vrh povedal, da prinaša s seboj darili za nemško kanclerko in portugalskega premierja, ni pa hotel razkriti, s čim ju obdaruje, češ da ne želi pokvariti presenečenja.

Od francoskega predsednika Emmanuela Macrona naj bi Merklova dobila nekaj steklenic francoskega vina, od Avstrije pa torto sacher. Costa, ki je sicer vsem voditeljem v škatli iz portugalske plute prinesel personalizirane maske, ji je podaril knjigo Joseja Saramaga Esej o slepoti.

Kanclerka je portugalskemu kolegu podarila faksimile zemljevida Goe iz 17. stoletja in katalog razstave o portugalskih pomorščakih iz nemškega muzeja. Predniki Coste sicer prihajajo iz nekdanje portugalske kolonije Goe, sedaj indijske zvezne države.

Tudi danska premierka Mette Frederiksen je dobila steklenico penine iz Luksemburga - minulo sredo se je namreč poročila. Poroka je bila sicer načrtovana za danes, a jo je morala zaradi vrha preložiti.

Sicer pa ob robu vrha odmevajo tudi modne novice. Največ pozornosti vzbujata nemška kanclerka in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki sta se danes obe odeli v koralno barvo.

Voditelji so morali zaradi pandemičnih omejitev močno zmanjšati število članov delegacij. Zasedajo v največji sobi na sredini stavbe Evropa, ki gosti več kot 300 ljudi in je sicer namenjena multilateralnim srečanjem, na primer zasedanju voditeljev EU in Afrike.

Novinarji nimajo dostopa do stavbe, v kateri zasedajo voditelji, ki morajo sicer upoštevati pravilo fizične razdalje 1,5 metra oziroma nositi masko. Medtem ko so se nekateri odločili za navadne kirurške maske, so si drugi nadeli bolj personalizirane, na primer s simboli države. Rokovanje je zamenjal pozdrav s komolci.

Slovenski premier Janez Janša je po Twitterju sporočil, da sta z avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzemskupaj pripotovala v Bruselj, in objavil fotografijo, kako z zaščitnimi maskami sedita na letalu.